Zambrano no descarta un interés de Quique Pina por comprar el Recre: "En fútbol cualquier cosa puede ocurrir"

Manolo Zambrano, el presidente del Recre, ha atendido este jueves a Onda Cero para comentar varios asuntos de la actualidad albiazul. A punto de cumplir ya dos años en el cargo, aseguraba que la situación del club sigue siendo compleja pero que ha mejorado bastante respecto a aquella época en la que se logró la expropiación. "Seguimos metidos en la vorágine de la solución de problemas diarios, pero ya podemos gestionar nuestros propios recursos, que está claro que es un avance para nosotros. Los recursos siguen siendo limitados. Estamos trabajando y tenemos que remangarnos todo el mundo porque estamos hablando de la supervivencia del Recre. quizás tengo mucha fe pero estoy convencido de que los agentes de la ciudad van a ayudar al recreativismo. Huelva siempre responderá y son ingresos atípicos y tenemos que buscarnos la vida este consejo de administración junto con el propietario. La predisposición de la gente es completa y si llamamos una vez a alguna puerta pues habrá que llamar ahora dos o tres veces más y eso es lo que estamos haciendo. Salimos de una situación mucho más comprometida que la de ahora, así que aunque lo de ahora es difícil antes estábamos casi muertes y Huelva resucitó al recreativismo, y por eso ahora somos optimistas", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

"Con el acuerdo singular al que llegamos con Hacienda no podemos incumplirlo de ninguna manera. Son sobre unos 220.000 euros al año divididos en dos pagos semestrales. Eso sí o sí tenemos que abonarlo y en eso estamos", añadía el máximo mandatario albiazul, que sobre el pago del préstamo que le reclama Krypteia Capital al Decano destacaba que "hay varios compromisos adquiridos que estamos dispuestos a llevarlos a cabo. Son préstamos que nos han servido en un momento determinado para poder seguir compitiendo. Estamos eternamente agradecidos por esa ayuda y por ejemplo con Krypteia estamos hablando y nuestra intención es la de reunirnos con ellos en los próximos días para aclarar ciertos aspectos con el tema de los pagos".

El Decano necesitará esta temporada un millón de euros para vivir con normalidad: "Esta situación viene generada por todo lo anterior. El club estaba prácticamente muerto y debía hasta de callarse. El club tenía muchos embargos y problemas y no estaba profesionalizado y habría que extenderse mucho para contarlo todo. A ver si es posible que de una vez por todas podamos gestionar el club con unas mínimas condiciones y podamos introducir empleados, pero ahora mismo el día a día es muy complicado para nosotros porque no cada día sino cada hora se nos van apareciendo problemas. Con la ayuda de todos esperamos sacar esto adelante".

Auditoría, Quique Pina y Trofeo Colombino

En cuanto a la auditoría forense y a la posible celebración de una Junta de Accionistas antes de final de año, Zambrano recalcaba que "nosotros somos conscientes de todos los comentarios que surgen sobre las diferentes autorías, pero si estuviesen aquí dentro verían que no es tan fácil porque lo que hemos heredado es una casa bastante en ruinas. El camino está recorrido y casi acabado con la temporada 2015/16 y ya estamos curados de espantos de ver día tras día lo que está llegando, así que la capacidad de asombro se va diludiendo con el tiempo. Así que lo que para los aficionados es sorpresa para nosotros es el día a día. Si hay que acudir a los tribunales, no nos temblaría el pulso en absoluto, y ya lo demostramos en su día apoyando al Trust, porque lo importante es saber que si alguien le hace daño al Recreativo de Huelva estaríamos dispuestos a tomar cualquier determinación".

El pasado domingo coincidió en el palco de la Nueva Condomina de Murcia con Quique Pina y Juan Carlos Cordero y no descartaba que dentro de lo que hablaron estuviese la posibilidad de que Pina quisiera apostar por desembarcar en el Recre: "Yo ya sé por experiencia que el Recreativo de Huelva es muy apetecible y cualquier interesado sabe a quien llamar y ya más o menos conocen los números. Lo que hablamos son cosas confidenciales, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede ocurrir hasta el último momento".

Y es que Zambrano es partidario de una venta negociada. "Después de lo que hemos vivido, otro pliego de condiciones no lo veo. Quizás está más cerca el diálogo con alguien para ver sus objetivos, sus pretensiones y que se vea que el reto prioritario del que llegue no es ganar dinero sino hacer un proyecto de garantías en el Recreativo de Huelva", decía.

Sobre el inicio liguero del equipo onubense, el presidente argumentaba que "las sensaciones son bastante positivas. Estamos donde nos merecemos a nivel de puntos aunque quizás podríamos llevar alguno más si hubiésemos estado más acertados de cara al gol. Nos hemos medido a rivales que van a estar arriba, con proyectos importantes como el del Badajoz, que este año ha tirado la casa por la ventana y su intención es la de subir, después con el Cartagena, que fue el líder y estuvo a 20 segundos de ascender el año pasado, luego vino el Murcia y ahora el UCAM, y estamos atravesando el 'Tourmalet' sin ser inferiores a nadie. Además, es un equipo con 17 fichajes y diez de ellos están jugando de inicio, así que hay que darles tiempo para acoplarse. También tenemos un buen cuerpo técnico, afición, estadio, y así que ojalá que este sea nuestro año".

Por último, aludía al Trofeo Colombino, a los problemas con la empresa que ha adquirido sus derechos para organizarlo los próximos diez años y a la posibilidad de que el Decano no participara en la próxima edición. "Es una de las dudas que tienen que disipar ellos. Yo como recreativista que soy, y como presidente, en las circunstancias actuales creo que es muy importante que el Recreativo participara. Para Huelva ellos tienen que saber que hubo un tiempo en los años setenta u ochenta en los que no participaba el Recreativo, pero a partir de ahí el Recreativo ha participado de manera ininterrupida, así que creo que ellos tendrán muy en cuenta esa opción y creo que tienen lejana la posibilidad de que el Recreativo no participe. Y el tema de los palcos si hay algún problema nos sentamos en una mesa y tratamos de arreglarlo. Nosotros queremos premiar a las empresas que se interesan y ayudan al Recreativo de Huelva", concluía Zambrano.