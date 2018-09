Alberto Quiles: "Mi madre no para de pedirme entradas para que vaya a verme toda mi familia. Está más contenta que yo"

huelva24.com

Jueves, 20 septiembre 2018

El centrocampista onubense Alberto Quiles ha pasado este jueves por la sala de prensa del Nuevo Colombino para aludir a sus sensaciones una vez que ya puede debutar este domingo con la elástica albiazul tras cumplir su sanción que arrastraba de la pasada temporada. "Ya por fin han pasado los cuatro partidos y ya estoy disponible y el míster decidirá si ponerme o darme minutos, así que estoy muy contento. La espera ha sido muy lenta y me arrepentí un montón ya desde el primer partido que me vi en la grada. Lo bueno es que ya ha pasado y ya estoy pensando en el encuentro ante el UCAM y en lograr los tres puntos, y si puedo marcar mucho mejor. Me haría mucha ilusión. Los sueños están para cumplirse y ojalá se dé todo bien", comenzaba diciendo.

Precisamente el polivante futbolista se mide a uno de sus exequipos, el UCA Murcia: "Es una casualidad que mi debut sea aquí en el Colombino ante el UCAM, aunque el rival me da igual y lo que quería era estar disponible y poder jugar. Lo de la sanción del año pasado seguro que ya no me pasa más. Fue una tontería y es verdad que fue un partido que estaba caliente y que creo que el árbitro se equivocó porque fue gol y no fuera de juego aquella jugada".

Sobre el nivel del Decano en las primeras cuatro jornadas del campeonato, Quiles argumentaba que "yo veo al equipo muy bien. Somos muchos jugadores nuevos y todavía nos tenemos que conocer. Pero veo a un equipo muy sólido y que cuando tiene el balón quiere jugar bien. Nos hemos plantado cara a dos equipos difíciles que van a estar arriba, como el Cartagena y el Murcia. Está muy claro que tenemos que mejorar y seguro que cuando llevemos más tiempo juntos lo haremos. Ojalá estemos arriba y hay equipo para pelear por ellos, pero hay equipos muy buenos y no creo que fuera un fracaso no estar ahí".

En cuanto a lo que le puede aportar al actual Recre, decía que "como a todo delantero me van a pedir goles porque los delanteros vivimos de eso. Según donde me ponga el míster me dirá lo que quiere que haga. Puedo jugar de delantero o de mediapunta y me adaptaría a cualquier compañero, sea Caye Quintana, Lolo Plá o Alberto Ródenas. Yo parto igual que todos los compañeros porque he entrenado con el grupo. Ya dije en la rueda de prensa de presentación que aquí nadie viene con el puesto ya de titular asegurado y eso hay que ganárselo en los entrenamientos". Y en este sentido Quiles añadía que "es verdad que parece que nos está costando hacer gol, pero eso es cuestión de rachas y a lo mejor ahora marcamos seis en tres partidos. Lo importante es ser sólidos atrás porque arriba al final los goles van a llegar".

Sobre su exequipo de la pasada campaña, el UCAM Murcia, opinaba que "han cambiado mucho y de cuando yo estuve allí sólo hay tres o cuatro jugadores. Y del entrenador, Munitis, me han hablado y dicen que le gusta tener el balón y sacarlo desde atrás, así que hay que controlar eso".



Sobre lo que ha cambiado el Recre desde su salida hace ya más de un lustro y todos los problemas institucionales, Quiles destacaba que "cuando yo me fui todavía no había estallado todo, pero parece que la cosa va mejorando y seguro que se va a sacar algo que fue bastante gordo".

Asegura el delantero onubense que no le va a poder la presión este domingo: "La afición es increíble y le va a dar un buen recibimiento a todo el equipo, no sólo a mí. Al final es un partido de fútbol y yo el día que salte a un campo y tenga miedo o esté nervioso pensaría que para esto no valgo. Estoy muy motivado".

Y señalaba también que su familia está deseando volver a verle con la camiseta albiazul. "Mi madre ya me ha dicho que intente conseguir entradas porque quiere venir a verme toda mi familia, así que está más contenta que yo. Está deseando verme jugar aquí así que está súper feliz todo el mundo", matizó.

Por último, Quiles hablaba de la importancia de los tres puntos ante el UCAM: "Parece que se han alineado todos los planetas para poder debutar ante uno de mis exequipos y encima en la despedida de Antonio Núñez, así que ojalá que logremos tres puntos que serían importantes. Nos daría un salto de moral increíble y nos permitiría estar arriba, y más después de medirnos a tres rivales de los que van a estar arriba y de no haber perdido todavía. Eso nos daría confianza y fuerza".