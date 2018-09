Arranca el otoño de ‘Letras Capitales’ con Carmen G. de la Cueva y su libro sobre Simone de Beauvoir

huelva24.com

Jueves, 20 septiembre 2018 | Leída 8 veces

A LAS 19.30 HORAS

La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, inaugura este jueves el ciclo literario ‘Letras Capitales’ en Huelva con la presentación del nuevo libro de Carmen G. de la Cueva ‘Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir’, publicada por la editorial Lumen. La cita literaria, que tendrá lugar a las 19.30 en Biblioteca Pública Provincial, contará con la presencia de la escritora onubense Estela Rengel.

‘Letras Capitales’ es un programa literario que el Centro Andaluz de las Letras organiza en Huelva desde el año 2009 y que busca acercar la creación más actual a los lectores. Este ciclo se desarrolla gracias a la estrecha colaboración que se ha articulado, a lo largo de estos años, entre las editoriales, los creadores y sus lectores.

¿Quién fue Simone de Beauvoir? Esa es una de las preguntas que Carmen G. de la Cueva incluye en su nuevo libro, pero no es la más importante. Sus páginas no contienen una biografía al uso. Aquí, Beauvoir no es solo una de las personalidades más célebres del siglo XX, sino una mujer cuya experiencia sigue teniendo ecos en la vida de las mujeres de hoy. Esa es, precisamente, la novedad de este libro: los pasos de Beauvoir no se quedan en el pasado, aislados en su mayo del 68 o en su romance con Jean-Paul Sartre, sino que se desplazan hasta la manera de caminar y de ver propias de las mujeres jóvenes del siglo XXI. Desde su infancia a su madurez, cuando se convirtió en todo un icono, la vida de la autora francesa se expande en este libro hasta llegar a nuestros días, comprobando la actualidad de sus enseñanzas.

Carmen G. de la Cueva (Alcalá del Río, Sevilla. 1986) es periodista y poeta. Ha vivido en Alemania, México D.F. y Praga. Ha colaborado con Catálogos de Valverde 32 y escribe esporádicamente en la revista Koulty. Coordina el colectivo cultural Hipervínculos Divergentes junto a Javier Montoro.