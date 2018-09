La empresa que tiene los derechos del Trofeo Colombino no asegura ni la fecha ni la presencia del Recre en la próxima edición

huelva24.com

El portavoz del departamento jurídico de la empresa que ha adquirido los derechos del Trofeo Colombino para los diez próximos años, Blackswan Media, Antonio Morillo, habló en Antena Huelva Radio, aseverando, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "la mercantil que represento no tiene información de que venga ningún equipo. Por parte de mis compañeros del departamento de producción, han hablado con un montón de equipos de primer nivel pero tenemos el problema que según el contrato, el Recreativo de Huelva tiene que promover la celebración del torneo y esta promoción se tiene que traducir en una carta que reconozca la representación de Blackswan Media frente a terceros para poder organizar la asistencia de los equipos. Nosotros podemos hablar con el Manchester o el Múnich, pero lo que está claro es que cuando llegue el momento de decirles si esta u otra fecha les va bien, nos van a pedir algo que acredite que estamos hablando en nombre del Recreativo de Huelva. Una carta que reconozca vuestra representación. Nosotros no podemos avanzar ningún paso más hasta que no tengamos esa representación y es lo que no nos da el Recreativo de Huelva. Ha pasado el verano, que es cuando hay máxima afluencia de público y ahora nos perjudica a todos. Esa carta se ha pedido vía burofax, vía correos, por todas partes.. Por todos los medios que se nos han ocurrido. Y no ha habido respuesta, solo la callada".

En cuanto a la noticia que se ha conocido, en la que se da asegura que el Ayuntamiento ha fijado el 10 de octubre para la celebración del Trofeo Colombino, dijo con claridad que "nosotros esa fecha no la hemos puesto y somos los que tenemos que poner la fecha. Y no la hemos puesto porque no se nos ha dado la carta que nos permite cerrar con los clubes que estamos tratando. El Recreativo, según el contrato que tenemos, no tiene potestad para cerrar a ningún equipo. Somos nosotros los que contratamos a los equipos y nos encargamos de toda la organización del torneo. Quiero dejar claro que no hay ninguna fecha para organizar el trofeo. Como todos los contratos, se firma desde la óptica de la buena fe y de su cumplimiento. Y por el sitio donde está Huelva, el verano es la mejor época porque no hay problemas de ligas ni de calendarios, los equipos están más disponibles".

A destacar que Morillo no quiso confirmar la presencia del Decano dentro del cartel de equipos que manejaría Blackswan Media. "En cuanto el Ayuntamiento nos reconozca la representación, el Trofeo Colombino se celebra. De hecho está avanzadísimo. Pero mientras esto se alargue se complicará más porque los equipos están cogiendo compromisos. Sí o sí tenemos que celebrar el trofeo, si no estaríamos incumpliendo el contrato. Blackswan Media, y así quedó patente en las conversaciones, es la empresa que elegiría a los equipos. Las propias obligaciones que se adquieren con el proyecto de asesoramiento, de conceptualización, de comercialización, de patrocinio y de marketing, necesitamos a equipos de primer nivel. Dentro del contrato no está recogido que el Recreativo tenga que participar, a nosotros nos interesa potenciar el estadio Nuevo Colombino, potenciar la zona y conseguir que esto vaya a mejor puerto", aseveró.

Pagos y consecuencias de un posible incumplimiento

En cuanto a los pagos que tienen que realizar, confirmó que aún no está realizado el segundo plazo, pero dejó claro que "la empresa va a cumplir y pagar sin problemas, los problemas no vienen por parte de Blackswan Media. De hecho tiene depositado el dinero para pagar y solo quiere que la otra parte cumpla, y lo que se firmó se cumpla".

A este respecto avisó que "si el Ayuntamiento celebra el Colombino e incumple el contrato, nos remitiríamos al contrato, lo calificaríamos jurídicamente e iríamos a las clausulas que asisten, y que aseguran el compromiso por las partes. El contrato lo saben el Recreativo y el Ayuntamiento, y en consecuencia saben las consecuencias del incumplimiento".

"Sólo hay siete palcos de 32 libres"

En cuanto al problema existente con la gestión de los palcos vips, el abogado dijo que "el club ha cedido la gestión explotación y comercialización en exclusiva de todos los palcos del Nuevo Colombino durante los 10 años que se ha firmado en el contrato. La mercantil que represento se va a gastar el dinero, que vamos a reformar todos los palcos y que tenemos pensado poner palcos de primer nivel, hacer obras y hacerlos bonitos, necesitamos recuperar la inversión. Para un año no es viable. El Recreativo de Huelva cede a Blackswan Media la exclusividad de todos los palcos del Nuevo Colombino durante todos los años del contrato. Pero Blackswan Media se ha encontrado que cuando ha ido a disponer de los palcos están ocupados. Nosotros si nos hemos encontrado a los okupas dentro. Nos han cedido algo que el Recreativo de Huelva no tenía y la calificación jurídica la vamos hacer nosotros. Nosotros sabemos si han pagado o no han pagado, si han sido permutas o regalos, no tenemos ni idea. Lo que sabemos es que hemos pagado un piso, lo tenemos lleno de inquilinos y nos han dicho que no nos pagan el alquiler porque pagaron por adelantado o porque me lo dejó mi primo. Nosotros no sabemos nada, lo que sabemos es que nos han cedido algo que o bien no estaba en poder del Recreativo de Huelva o que no existen. De treinta y dos palcos solo hay siete libres".

Así las cosas piden negociar, ya que "siempre es mejor sentarse y negociar, pero si nos obligan tomar el camino de los tribunales, pues nos obligan. No le tenemos ningún miedo".