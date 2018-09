El Ayuntamiento de Bonares acoge este jueves un pleno extraordinario para pedir la reprobación de su alcalde

Agencias

Miércoles, 19 septiembre 2018

el alcalde cree que "no tiene sentido"

El Ayuntamiento de Bonares acoge este jueves a partir de las 15.00 horas un pleno extraordinario cuyo único punto del día es la petición del PP para la reprobación del alcalde, Juan Antonio García (PSOE), al considerar que "ha mentido" sobre unas ayudas de las que presuntamente "fue beneficiaria la Cooperativa de Consumo San Francisco de Borja (Coborja) dentro de la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)", y de la que García llegó a ser presidente.

En declaraciones a Europa Press, el primer edil ha explicado que la solicitud del PP "no tiene sentido" puesto que la ayuda que recibió Coborja se produjo en 2010 y él dejó dicha cooperativa en 2008, por lo que "no tenía relación alguna" con la misma. Así, se ha mostrado convencido de que el PP busca "manchar su honor y su nombre" ya que incluso en la moción presentada "se hacen un lío con las fechas", lo que evidencia que "no hay nada" contra su persona. García ha criticado, igualmente, la postura del Partido Popular porque "sabe que no he mentido" y el objetivo de esta iniciativa es "manchar" su imagen de cara a las próximas elecciones municipales, ha agregado.

Además, como ha dicho, la corporación municipal está formada por ocho ediles del PSOE, cuatro del PP y uno del PA, por lo que la reprobación no va a salir adelante, de manera que "menos se entiende" esta solicitud. En su opinión, "la ciudadanía busca ejemplaridad y no una política de cloaca", ha reprochado el alcalde al PP.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento bonariego, Santiago Ponce, explicó que su grupo va a pedir explicaciones "sobre las ayudas recibidas y sobre el hecho de que el alcalde haya mentido, ya que él mantiene que cuando recibió estas ayudas ya no era miembro ni presidente de esta cooperativa". Según precisó, "existe documentación más que solvente y acreditada que vincula al alcalde, y en 2002 presidente de aquella cooperativa, y que ponen de manifiesto que esta cooperativa recibió una ayuda de 150.000 euros en 2002, a la que se sumó en 2010 otra de 750.000 euros".

"Lo peor de estas ayudas no es que se recibieran de un modo irregular, sino que no se sabe ni el destino ni el uso que se le ha dado a los 900.000 euros recibidos", matizó el portavoz del PP. Por ello, señaló que han pedido ese pleno extraordinario porque "no podemos tolerar a un alcalde que mienta".

Ponce remarcó que "entre los años 2002 y 2010 Coborja recibió sendas subvenciones con el objetivo de revitalizar la cooperativa y garantizar su continuidad y la de sus empleados". Sin embargo, "todos sabemos cuál fue el final de Coborja: despido de todos sus trabajadores, deudas con Hacienda, Seguridad Social, proveedores y entidades de crédito, hasta el punto de haberse ejecutado la hipoteca y, por tanto, el embargo de sus instalaciones", prosiguió.