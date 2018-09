El parque Moret acogerá este domingo la ‘I Carrera Solidaria Derechos de la Infancia’

huelva24.com

13.50 h. Antes del inicio de la prueba los participantes podrán entregar alimentos no perecederos que, a través del Banco de Alimentos, serán distribuidos entre las familias más necesitadas de la ciudad. El punto de encuentro para la recogida de dorsales y entrega de alimentos será el Aula de la Naturaleza del Parque Moret el mismo día 23 antes de que de comienzo la carrera.

El parque Moret acogerá el próximo domingo 23 de septiembre a las 11.30 horas la ‘I Carrera Solidaria Derechos de la Infancia’, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Huelva y destinada a la participación de menores onubenses de distintas edades, que nace con el objetivo de aunar deporte al aire libre y solidaridad infantil. La actividad está patrocinada por el Corte Inglés y para su desarrollo el Ayuntamiento cuenta también con la colaboración de la Fundación Cajasol y la Diputación Provincial.

Como ha destacado la concejala de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, Alicia Narciso, “esta jornada de convivencia se enmarca dentro del programa ‘Doce meses, doce derechos de los niños y las niñas’, que impulsamos desde el Consejo Municipal de la Infancia, y con el queremos poner de manifiesto a través de distintas acciones como esta prueba deportiva la importancia de defender el derecho a la salud, al medio ambiente y a la solidaridad que tienen todos los pequeños”.

Cabe señalar que, al tratarse de una carrera con fines solidarios, apunta Alicia Narciso “se agradecerá la aportación por parte de los asistentes de alimentos no perecederos, que serán recogidos por el Banco de Alimentos para que puedan ser distribuidos entre las familias con mayores necesidades de la ciudad”.

Esta carrera infantil contará con las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, por lo que podrán participar desde niños nacidos en 2012 hasta los del año 2006. Los corredores más pequeños, prebenjamines, realizarán un recorrido circular de 700 metros, mientras que los pertenecientes a las otras dos categorías superiores recorrerán aproximadamente 1.500 metros.

Las inscripciones a esta I Carrera son gratuitas y pueden realizarse online en la web del Ayuntamiento, estando previsto en el reglamento un cupo máximo de 300 corredores participantes. No obstante, todas aquellas personas interesadas en mostrar su apoyo a esta iniciativa solidaria sin formar parte de la competición, tendrán también la opción de realizar una marcha de 2 kilómetros por el interior del Parque, una actividad de convivencia que se desarrollará una vez finalizada la competición, aproximadamente a las 12.30 horas, y que no contará con ningún límite de participación ni tampoco de edad, por lo que podrán acudir las familias al completo.

De esta forma, el domingo los niños serán protagonistas en el ‘pulmón verde’ de la ciudad de una carrera que nace con el objetivo de defender los derechos universales de la infancia y reivindicar la igualdad para los menores de cualquier parte del mundo, contribuyendo además a educar en salud a los menores onubenses y fomentar su relación con el valioso entorno medioambiental de Huelva.

