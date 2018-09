Zambrano: "Núñez ha honrado y dignificado nuestra camiseta y nuestro escudo"

huelva24.com

Miércoles, 19 septiembre 2018

Manolo Zambrano, el presidente del Recre, ha tenido palabras de elogio hacia Antonio Núñez en la rueda de prensa de despedida de la afición del ya exfutbolista madrileño: "Muchos jugadores han sudado esta camiseta y han defendido este escudo, pero ha habido otros que aparte de todo eso lo han honrado y dignificado, y este es el caso de Antonio, un hombre querido por la afición y por la ciudad y necesario en el vestuario y en el club. Son momentos encontrados de felicidad y tristeza. Escucharle, a pesar de que ha jugado en grandes clubes como el Real Madrid o el Depor y ha sido campeón de la Champions League con el Liverpool, decir que en el club en el que se ha sentido más a gusto y más identificado es en el Decano dice mucho del Recre y de nuestra ciudad. Llegado este momento difícil hay una palabra que creo que resume el sentir de nuestro club y de nuestra ciudad, y es una palabra sencilla de reconocimiento y de gratitud. Y es gracias por todo lo que nos has dado y por tu honradez, profesionalidad y compromiso con el club hasta el último momento. Perdemos a un gran jugador, pero no me cabe la menor duda de que hemos ganado a un más grande recreativista. Para todos nosotros ha sido un placer contar contigo y hago mío, como portavoz de toda la ciudad, el reconocimiento de todos".

"Se celebrará una cena el sabado con representación de todos los agentes del Decano y habrá regalos y reconocimientos a su trayectoria y ya el domingo se le homenajeará antes del partido en el mismo terreno de juego y esperemos que todo salga bien. Estamos convencidos de que de aquí al domingo nos vendrán más ideas para agrandar ese merecido homenaje que tendrá Antonio. Habrá sorpresas", añadía el máximo mandatario del club albiazul sobre los actos de homenaje de esta semana.

Trofeo Colombino

De otro lado, Zambrano también ha indicado que en principio el Trofeo Colombino se disputará el día 10 de octubre. Así, decía que "como onubense, y viendo la dificultad que tuvimos en el mes de agosto, que es la fecha habitual del Trofeo Colombino, también una fecha emblemática para Huelva, aparte de la del 3 de agosto, es la del 12 de octubre, y creo que es buena fecha para el Trofeo esa del 10 de octubre que hemos propuesto nosotros junto al Ayuntamiento". "Cuando hay dos partes que tienen diferentes formas de ver las cosas es mejor sentarse en una mesa a hablar las cosas. Yo solamente diré una cosa, y es que desde el día 18 de julio ellos tienen el pertinente permiso para organizar el Trofeo Colombino", añadía sobre la polémica con la empresa que tiene los derechos del evento.