El runrún: El misterio del árbol caído

Miércoles, 19 septiembre 2018 | Leída 50 veces

confidencial

Y es que al conocer la noticia no hemos podido evitar relacionar este desplome con otro suceso acaecido exactamente en el mismo sitio hace cuatro meses. Nos referimos a un hundimiento junto a un pozo de registro del saneamiento localizado en esta rotonda, lo que provocó un socavón en la calzada y el corte de dos carriles de circulación. Los técnicos trabajaron durante todo un fin de semana para reparar la avería, como se puede ver en la imagen, al lado mismo del árbol que ayer se vino abajo. ¿Es posible que los trabajos realizados en el subsuelo afectaran a su sustentación? Sea como fuere y en caso de que la causa no haya sido una enfermedad del árbol, quizá aún se esté a tiempo de replantarlo en el mismo lugar; eso sí, tomando las precauciones necesarias para que éste quede perfectamente asentado y así evitar sustos como el de ayer.

¿El chollo onubense? Hoy traemos a esta sección una de esas estadísticas engañosas, de las que tras un dato aparentemente positivo esconden una triste realidad. Nos referimos al ranking de las ciudades españolas más caras y más baratas para vivir, una clasificación en la que como podrán adivinar la capital onubense sale especialmente bien parada. De hecho, según el estudio realizado recientemente por el portal comparador de precios kelisto.es, Huelva es la ciudad del sur de España –incluimos aquí no solo Andalucía sino Murcia y parte de Castilla-La Mancha y Extremadura– donde sale más económico el día a día. Concretamente, nos cuesta un 8,3% menos que la media nacional ¿Bien, no? Especialmente cuando el informe ha tomado como referencia el precio que en todas estas capitales tienen productos y servicios de uso común: el precio y el alquiler de la vivienda, una cesta de la compra estándar, el coste que supone impuestos como el IBI, el de circulación, la tasa de recogida de basura, el precio del autobús y el taxi, el cine o el tomarse una caña en un bar. De las 52 capitales españolas, solo hay 11 más baratas que Huelva, encabezadas por Palencia, donde los precios son un 30% más económicos que la media, seguida de Melilla, Lugo, Logroño, Teruel, Cáceres, Zamora, Avila, Soria, León y Orense. Curiosamente, nuestra capital es de lejos la capital más barata de todas las provincias costeras. No hace falta ser un lince para percatarse de que no hablamos precisamente de la España más desarrollada, pues se trata de un índice que depende directamente de nuestro nivel de renta; que es, como todos sabemos, de los más bajos del país. Pese a todo, incluso tenemos la desgracia de figurar en algunos aspectos entre las capitales más caras. Por ejemplo, según el estudio, nuestro impuesto de circulación se encuentra entre los tres más caros, igualado con Palma de Mallorca, entre otras ciudades, y solo por detrás de San Sebastián y Vitoria, es decir, la España más rica. Por cierto, por si se lo preguntaban, Barcelona encabeza el ranking de capitales más caras, seguida de la capital guipuzcoana y de Madrid.

Adiós al aficionado con más voluntad. Son muchas las personas que, a lo largo de este tiempo, han demostrado que son capaces de sacrificar mucho por el Recre: pensamientos o incluso dinero. Pero si hay algo valioso en esta vida, porque es lo único que no se recupera, es el tiempo, y en este sentido si hay un aficionado que ha demostrado que estaba dispuesto a dedicarle el que hiciese falta al club de sus amores ha sido Manuel López Olivo, cuya pérdida han lamentado desde el Recreativo. Dos horas que echaba en carretera para poder acudir a cada partido en el Nuevo Colombino, al que siempre que la salud se lo permitía asistía puntual desde Cañaveral de León. Sin duda, su ausencia se notará desde ahora en el Estadio, y por eso el club no ha dudado en lamentar su fallecimiento y trasladar su sentido pésame, al que nos unimos desde aquí.