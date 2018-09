Diego Guerrero: “Por suerte la nominación a los Grammy Latino no me ha cambiado la vida”

Mario Asensio

Se tiene que ser sabio o al menos rico en experiencias, cuando uno inicia el camino y paso a paso va ensanchando la mirada, su forma de pensar y el mundo conocido. Primero con una guitarra y sus canciones, después con un repertorio más amplio y el acompañamiento de una banda por familia, el onubense Diego Guerrero (cantante, guitarrista, arreglista y productor musical) ha hecho carrera y no una cualquiera. Ha hecho el camino largo elegido por convicción, haciendo camino caminando porque ha huido de atajos y efímeras glorias de un verano, centrándose en el contenido y no en el continente que tanto se adora ahora. Siempre ha perseguido lo auténtico, lo que tiene sentido, la música de calidad, la que llega al corazón. Con el flamenco por bandera y otras músicas y ritmos fluyendo, ha ido dejando huella. Muchos han descubierto su valía a raíz de la nominación a los prestigiosos premios Grammy Latino, otros ya sabían que podrían llegar cosas buenas como ésta. En su mejor momento musical regresa a este jueves (Gran Teatro, 21.00 horas) a su Huelva natal, deseando hacer un regalo a los suyos, con un concierto especial, en el que seguramente reinará la emoción que siente este artista, proyectada por su música y voz, para multiplicar la emoción de los asistentes.

PREGUNTA.- ¿De dónde viene caminando Diego Guerrero hasta regresar a Huelva?

RESPUESTA.- Literalmente desde Madrid. Vivo allí hace unos 10 años. Con el proyecto, desde muchos puntos de la geografía española. Históricamente he tocado mucho más en el extranjero que en nuestro país, por aquello de que aquí no vende la música, sino la imagen, no vende el contenido, sino el continente. Pero con ‘Vengo Caminando’ me he dado cuenta de que realmente no conocía España, yo que me las daba de viajero. Hemos hecho más de 50 presentaciones del disco desde el verano pasado que tocamos en Colombinas y vamos a cerrar el círculo de esta inolvidable experiencia en Huelva. Hemos estado en sitios tan impensables para mí hace años como O Grove (Galicia) o Zamora, pasando por ciudades más conocidas como Bilbao, Zaragoza, Valencia o A Coruña... y por supuesto, las obligadas, como Madrid y las capitales de Andalucía.

P.- Vuelve a Huelva para ofrecer un concierto en el Gran Teatro que se supone cargado de muchas emociones.

R.- Por supuesto. Hemos preparado este concierto como algo especial, diferente a los que hemos hecho hasta ahora. Creo que llegamos en el mejor momento musical, a la vez que con tablas suficientes como para hacer pasar al público una experiencia divertida y sincera. Para mí es un regalo poder compartir con la gente que me ha visto crecer, como artista y como persona, todas las experiencias vividas en este año. Me pone nervioso a la vez que me tranquiliza. Si eso no es emoción…

P.-¿Qué tiene preparado para los asistentes al recital?

R.- Música y canciones que no hemos hecho en el resto de la gira, dejando pistas suficientes para que los onubenses puedan imaginar lo que será el próximo disco, que ya está cocinándose. Pero lo más importante, una velada de tú a tú, con la confianza que da el hecho de que, probablemente, conozca en persona a al menos la mitad del público que asistirá. Nunca me he preparado lo que digo en los conciertos. Digo lo que me viene a la cabeza según la ocasión y trato de escuchar las sensaciones que está teniendo la gente, e intuyo que en esta ocasión la experiencia con el público va a ser más directa que nunca.

P.- ¿Le ha cambiado mucho la vida la nominación a los Grammy Latino?

R.- Por suerte no. Es cierto que ha servido para que quienes jamás nos hicieron caso, ahora nos miren, así como para que quienes estuvieron siempre ahí, confirmen que no se equivocaban. También es cierto que profesionalmente se nos han abierto algunas puertas, pero no tantas como parece. En este país lo que realmente te abre puertas son otro tipo de cosas, como acostarte con algún famoso de tres al cuarto, salir en cualquier programa de la telebasura, o directamente ser un trápala, y esas son cosas que no van conmigo. Hoy en día el objetivo de los artistas es, obsesivamente, hacer crecer sus números (número de seguidores, número de visitas, número de euros en el banco). Mi objetivo siempre ha sido crecer en calidad, no en cantidad. Calidad de mi música, calidad de mi arte, calidad de mi mensaje, y por qué no, calidad de mi público. Yo prefiero que sea mi trabajo el que hable por mí. Es el camino largo, lo sé, pero es el que he elegido y me siento

más cómodo así que entre celebridades.

P.- ¿Cuál es la clave para llegar al exitoso momento actual?

R.- Ganarle la batalla al día de hoy. Los chinos dicen que “el camino, ya es la meta”, y eso es algo que tengo presente en mi día a día desde siempre. Los hits del verano (o del invierno, no importa) son lo más penoso que hay, porque son música mala, porque sus letras están vacías, y son más que ridículas, son denigrantes. Son una

malísima influencia para la sociedad, porque la juventud los asimila y se identifica con ellos. Pero por suerte estos “grandes éxitos” sólo duran eso, un verano. Después se olvidan para siempre, mientras que una pieza musical bien hecha dura generaciones, así que la matemática no falla: por lejos que llegue un hit comercial, al final, la buena música, las buenas canciones, van a llegar más lejos, porque tiene infinitamente más tiempo de vida.

P.- ¿Qué tiene el flamenco que no tiene otra música para tener tanta proyección internacional?

R.- Yo creo que tiene proyección internacional porque es algo único, raro, y lo raro vende. Y en realidad no creo que es la esencia misma del flamenco lo que tiene proyección, sino la espectacularidad del baile, los lunares y las batas de cola. Una vez más, el continente, y no el contenido. Porque donde el flamenco alcanza su máxima expresión es a pequeña escala, de tú a tú. Tienes que conocerlo desde dentro para disfrutarlo de verdad. Pasa como con los idiomas, que puedes hablarlos pero no los dominas de verdad hasta que entiendes sus chistes. El que no conoce el flamenco no lo disfruta tanto como el que sí lo hace, así como el que no conoce el argot de Cádiz, no se ríe con un cuplé de carnaval.

P.- ¿Cree que en Huelva, administraciones, músicos y público tratan y consideran como se merece el flamenco?

R.- No puedo opinar sobre la actualidad, porque no vivo en Huelva. Yo no tuve jamás una sola queja de cómo me trata mi cuidad y mi gente. Pero durante años tuvimos al mayor genio que he conocido vagando por la ciudad y no se hizo nada por él hasta que los propios artistas, en torno a Arcángel, dieron el paso. Eso dice mucho de cómo históricamente han tratado las instituciones al flamenco. De músicos y público puedo decirte una cosa: sólo se puede comprobar su reacción cuando hay eventos. Si no los hay, ni público ni músicos pueden entrar en juego.

P.-¿Qué es lo que más le gusta del mundo que ha conocido y qué se echa más de menos fuera de la tierra?

R.- Una noche, al final de una de mis jams en Madrid se juntaron cantaores gitanos españoles con gitanos del Rajastan (India), cantándose unos a otros a capella. Por martinetes los españoles, por “vete tú a saber qué palo”, los hindúes. Fliparías si ves cuánto se parecían y cuánto se transmitían unos a otros sin entender las

palabras. Me gusta todo lo que nos une a los seres humanos. Detesto todo lo que nos separa. De la Tierra, parecerá un tópico y todo lo que tu quieras, pero sigo echando de menos el jamón y las gambas. Ah, y los huevos de choco.

P.- ¿De qué se nutre para dar forma y contenido a un álbum?

R.- De la experiencia de la vida, como no podía ser de otra forma. El contenido de una letra, cuando es mía (porque también arreglo canciones compuestas por otros), me lo da la vivencia. Yo soy carnavalero desde pequeño y tengo siempre presente esa mentalidad de hablar de lo que nos pasa en el presente, y de tratar de decirlo con toda claridad. Intento que la poesía no se interponga entre el mensaje y el público, sino que ayude a transmitirlo. Por eso también me gustan los raperos. Me nutro de Kase O, de Residente, de Common, de Juan Carlos Aragón o del Selu, pero también de Paco Toronjo y de otros que han sabido en el flamenco conseguir precisamente eso: dar un mensaje claro y contundente. Aún me queda mucho para estar a su altura, pero ahí están las referencias para seguir mirando hacia ellas. Musicalmente ya es otro cantar, si empiezo a contarte me llevo hablando hasta mañana, pero resumiendo, puedo decirte que me apasionan muchas músicas que, como el flamenco, son únicas e irrepetibles, fruto del encuentro de distintas culturas que se nutrieron unas de otras. Como la rumba afrocubana, que nace de la coincidencia en Cuba de la nación Yoruba con lo español, como el flamenco, como la música vocal de Georgia o Bulgaria. Y también me nutro del genio, es decir, de aquellos músicos que han sabido trascender a su momento histórico-social. Esos que son más fuertes que la propia tradición, como Beethoven, como John Coltrane, como György Ligeti, como Camarón.

P.- ¿Qué consejo daría a los jóvenes talentos que quieren hacer carrera en este arte?

R.- Que no crean ciegamente en nada ni en nadie y que, a su vez, no desprecien nada ni a nadie. Que aprendan lo básico en las escuelas y que huyan de ellas cuanto antes. Hay que tirarse al mundo, porque ni los libros ni los sistemas musicales ni las escuelas tienen en cuenta lo más importante: que la música es un arte, y como tal, no tiene reglas. En resumen, que pongan todo en duda sin despreciar nada, para así convertirte, cuanto antes, en tu propio maestro, porque esa es la única manera de encontrarte a ti mismo, y eso es lo único importante en el arte: decir lo que ya se ha dicho una y mil veces, pero a tu manera.

P.- ¿Con qué sueña más a menudo?

R.- Con mi padre llevándome de la mano por el Muelle del Tinto, pero antes de que lo reformaran, cuando era divertido de verdad meterse allí. Con mi tío Pepe, que me llevaba en el tractor a labrar el campo, y con los primeros cantes que escuché en mi vida, que fueron los suyos por las mañanas temprano. Con mi abuelo Diego comprando en la pescadería antigua, cuando era tan pequeño que los chorros de las mangueras con que limpiaban los puestos me parecían olas de 7 metros.

P.- Si quiere añadir algo más...

R.- Solamente una cosa: nos vemos este Jueves en el Gran Teatro.