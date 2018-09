Carlos Hita no esconde la cruda realidad: "En caja tenemos para dos meses, que pueden ser tres si se acometen los cobros que están previstos"

huelva24.com

Carlos Hita volvió a repasar la actualidad del club ante la prensa. El consejero delegado y gerente del club fue entrevistado este martes en Ser Deportivos Huelva, donde habló de la delicada situación económica del club. "No sé decir exactamente la cantidad que tenemos ahora mismo en caja, pero tenemos que ser conscientes que la campaña de abonados da para lo que da. Había que acometer una serie de obligaciones de la temporada pasada, ahora hay que acometer el convenio singular en septiembre, se han acometido pago de nóminas y ya en su momento se hizo el pago a la comisión mixta y una pequeña cantidad a la Federación Andaluza. Al final, las necesidades de la tesorería van a venir pronto y eso está claro", explicó en declaraciones recogidas por Albiazules.es.

De cara al futuro comentó que "nosotros a día de hoy tenemos una cantidad suficiente para ir acometiendo las mensualidades y como bien sabe todo el mundo, en un corto espacio de tiempo vamos a tener necesidades de tesorería. Eso es evidente. Tenemos una serie de pagos y de cobros que recibir, que si se cumplen en tiempo y forma podremos tirar hasta final de año. Y si no se cumple en tiempo y en forma, pues podremos tener un problema de tesorería de manera inminente. Yo casi me lo plantearía de ir mes a mes y a partir de ahí iremos funcionando. En caja tenemos para dos meses, que pueden ser tres si se acometen los cobros que están previstos".

Habló de manera concreta sobre las necesidades del club, recordando que "hacen falta unos 800.000 o 900.000 euros como cantidad del ejercicio ordinario para garantizar la temporada. Se sabe perfectamente que tenemos un pasivo de 23,5 millones de euros y hay unas deudas consideradas, a corto plazo, que en cualquier momento pueden florecer. La situación es compleja y no se nos puede olvidar que está ahí".

A este respecto añadió que "nosotros tenemos que centrar los esfuerzos en buscar ingresos atípicos, basados principalmente en comercialización de todos los soportes que dispone la sociedad. No sé si cabe la posibilidad que en el mes de diciembre o enero, si todo va bien deportivamente y el consejo de administración lo estima oportuno, se puede abrir una segunda campaña de abonos para la segunda vuelta, a propósito de que se abra la venta de invierno también. Pero yo creo que tampoco debe ser complicado de pensar de donde vendrán los recursos que nos hacen falta".

La venta y una posible ampliación de capital

Carlos Hita habló de la responsabilidad del Ayuntamiento, recordando que "el consejo de administración es el órgano de administración de la sociedad, pero si tiene problemas de tesorería a lo largo del año tiene que buscar las fórmulas para conseguir que encontremos esa demanda importante de dinero. Y si no es así, pues evidentemente tendremos un problema. Es cierto que por un lado está la propiedad, que tiene la obligación de vender el club como así ha intentado en tres ocasiones y por otro está el órgano de administración, que tiene que ir acometiendo los compromisos que ha ido adquiriendo por un lado, y los heredados por otro. Cuando llegue la situación de insostenibilidad, pues habrá que plantearse junto con la propiedad que fórmulas se tienen para mantener la actividad de la empresa".

En cuanto a la posible venta o no del club, el cordobés comentó que "la propiedad tiene las mismas ganas que nosotros de conseguir la enésima estabilidad al club, y están centrando sus esfuerzos en esa línea. El club por sus propios recursos es complicado que pueda mantener el día a día. Habrá que buscar financiación externa y no sé si bajo el procedimiento negociado se va a conseguir una venta que proteja a la sociedad. Me consta que la propiedad está trabajando para que llegue esa tranquilidad de una vez por todas. Hoy en día estamos en una situación de sostenibilidad, a pesar de que tengamos todas las ideas del mundo. Estamos en una situación que con una fuerte inversión desde el exterior conseguiremos ese ansiado crecimiento que se demanda desde hace tiempo".

Preguntado por la posibilidad de que se plantee una ampliación de capital en la próxima Junta de Accionistas, que tendría lugar en el mes de diciembre, Hita dijo al respecto que "yo tengo que ser prudente a la hora de dar una opinión, ya que estamos con los auditores tanteando que ejercicios vamos a llevar a ese mes de diciembre, si finalmente se produce esa Junta General de Accionistas. Yo creo que debe ser pertinente que se haga y si llevamos dos ejercicios aún no tendríamos la fotografía real de cómo está la compañía. Con lo cual, no sé si era el momento para aventurar la fórmula de la ampliación de capital. En eso debemos ser prudentes. Vamos a ver qué opinan los auditores, pero a nadie se le escapa que a final de año tenemos que tener claro el segundo semestre del ejercicio 2018/2019 y como lo vamos afrontar. Está claro que todo lo que sea financiar las necesidades de tesorería que tiene sociedad en el cortísimo plazo, pues nos vendría más que bien. Pero a día de hoy no sabemos si esa fórmula se podrá llevar a cabo".

Krypteia Capital y el Trofeo Colombino

También habló de los problemas existentes con Krypteia Capital, aseverando que &#"lo único que tienen de relación con el club y que no es una cuestión baladí, es el préstamo que hicieron en su día. No nos consta que vayan a pedir la subasta de la Ciudad Deportiva. Lo único que hicieron fue mandar un burofax en el que nos informaban de una cosa clara, que el préstamo había vencido. Después, la explotación de palcos y el Trofeo Colombino lo tiene otra mercantil. Y con Eurosamop, de momento no hemos tenido ningún tipo de problema".

Quiso dejar claro sobre el problema con el Trofeo Colombino que "más que discrepancias, de una vez por todas lo que tiene que hacerse es unificar criterios. Yo creo que la fecha que se maneja de mediados de octubre también tiene cierto vínculo y relación con el Descubrimiento de América. Creo que esa puede ser una buena fecha y es cierto que las gestiones que hicieron en su momento, por el estado en el que se encontraba el césped, no se pudieron acometer. Creo que podemos salvar la situación en el mes de octubre".

El citado medio apuntó que desde Blackswan Media se habría asegurado que el consejo de administración habría incumplido inicialmente el contrato, a lo que el gerente respondió que "yo no voy a entrar en lo que digan y menos a la luz pública, en cuanto a dimes y diretes de incumplimientos o no. Está claro que la explotación del Trofeo Colombino les pertenece a ellos y nosotros lo más que podemos hacer es ayudarles, darle soporte para que puedan hacer un Colombino de la mejor manera posible. De hecho nosotros tenemos en ese contrato un porcentaje de los beneficios y por lo cual nosotros somos los primeros interesados en que todo salga bien. Es verdad, como así lo indica la propiedad, que nosotros les invitamos que esa puede ser una fecha buena, ya que no existe más margen si queremos tener un equipo 'Premium'. El calendario es como es".

El principal escollo se encontraría en la gestión de los palcos vips. Desde la empresa que administra Arkaitz Martín se lamentaba que dichos palcos ya han sido cobrados por parte del club, pero desde el consejo se le planteó una alternativa. "Ellos tienen la explotación de los palcos en su integridad y es verdad que cuando se está negociando, yo les comento que cuidado porque hay derechos adquiridos con contratos de patrocinio, pero una vez que solventa y llega esa situación, nosotros ya hemos predispuesto que les compensemos de alguna manera. Ellos tienen que hacer una serie de pagos por la explotación de los palcos y el Trofeo Colombino a lo largo de esta temporada en curso. Como hay cuatro pagos que hacer, estábamos hablando de compensar en cualquiera de esos pagos lo que el club ha ingresado este año por los palcos. Que tengo que decir que casi todos son patrocinios o compensación por servicios prestados, que no han sido pocos a lo largo de este tiempo en el que el club no tenía dinero pero si soportes que ofrecer como compensación por los servicios prestados. Es por ello que la idea es rebajar la cantidad a recibir de los 200.000 euros iniciales. Nosotros les hemos planteado esa vía porque entendemos que el contrato que se firma hay que cumplirlo. Nosotros hemos quedado esta semana para vernos todas las partes y en cuanto se pueda no habrá problemas para que vayan acometiendo todos los proyectos que tienen para los palcos", finalizó Hita.