El runrún: La pesadilla del fresero

Martes, 18 septiembre 2018 | Leída 79 veces

confidencial

El mejor ejemplo lo hemos podido conocer recientemente a través de los medios de comunicación y es una de las peores pesadilla a las que podría enfrentarse cualquier empresario del sector. ¿Recuerdan la campaña emprendida a comienzos de año desde distintos colectivos independentistas catalanes contra la fresa de Huelva? Los argumentos para pedir un boicot a este producto onubense se basaban en un reportaje televisivo claramente tendencioso donde se echaba por tierra a todo el colectivo de productores, acusándolos de malas prácticas laborales y de cultivar abusando de la química. Por supuesto, aquella campaña no se sostenía pero aun así al empresario fresero no le llegaba la camisa al cuerpo pensando en la repercusión que pudiera llegar a tener el asunto. Pues imagínense este otro escenario: en Nueva Zelanda, un hombre tuvo que ser hospitalizado después de ingerir una fresa que contenía una aguja de coser, detectándose hasta una decena de casos en Queensland, Perth y Tasmania. Uno de los afectados se tragó una de ellas y acabó en urgencias urgencias porque comenzó a experimentar dolor abdominal severo. A raíz de esto, varias marcas han sido retiradas del mercado y en los comercios de Nueva Zelanda han dejado de venderse fresas australianas como medida de precaución. Desde la asociación de productores de fresas de Queensland se calificó como un "acto de terrorismo comercial”, que ha puesto en peligro, además de la vida de los consumidores, una industria multimillonaria y los empleos unidos a ella. Desde la sanidad pública han aconsejado a los australianos que corten las fresas antes de comérselas, ya que todavía no se han identificado sospechosos, aunque los productores sí lo tienen: creen que se trata del acto de sabotaje de un ex empleado. Nos pilla muy lejos, nada menos que en nuestras antípodas, pero solo pensar que algo así pudiera ocurrir con uno de nuestros productos estrella debe quitar el sueño a muchísimos onubenses que directa o indirectamente viven de los frutos rojos.

Quejas en Ibiza, felicidad en Huelva. Los hosteleros onubenses tienen estos días un sabor agridulce. Por un lado están bastante satisfechos por el balance de la temporada estival, en la que se ha rozado el 90% en muchos puntos de la capital y la provincia. Pero por otro avisan de que ha podido tocarse ya techo y que la tendencia en el futuro puede ser a la baja si no reciben más apoyo de las instituciones principalmente a la hora de mejorar las infraestructuras. Cuando no es época de verano, la provincia vive bastante del turismo de la Sierra o también de la Costa merced a los extranjeros que vienen a visitarla por la gastronomía, el clima o los campos de golf, o a los viajes del Imserso. Y precisamente estos últimos, que le dan algo de vidilla a la hostelería onubense fuera de temporada, no tienen precisamente demasiado contentos a los mayores de Ibiza, que se quejan de la falta de ofertas para viajar desde la isla pitiusa a la península. Así, señalan que desde las agencias de viajes sólo les ofrecen como destinos de litoral Huelva, Alicante y Sant Carles de la Rápita. Lógicamente los hosteleros onubenses agradecen que esto sea así. De momento, y en un paquete de ocho días, varios jubilados ibicencos visitarán Matalascañas en octubre y Punta Umbría durante los meses de febrero y marzo.

Se buscan actores remunerados en Matalascañas y Almonte. La compañía Deeaz Casting ha anunciado la convocatoria de dos castings en la provincia onubense con la intención de contar con varios actores, que estarán "remunerados", para rodar un largometraje. En concreto, el casting de Matalascañas se llevará a cabo este jueves, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas en la Casa de la Cultura, mientras que el de Almonte se celebrará el viernes, con el mismo horario, en el Centro de Congresos y Exposiciones (Ciecema). Se buscan adultos de 18 a 80 años (todos los perfiles), hombres y mujeres 18 a 80 años de origen africano, niñas y niños de 9 a 18 años (todos los perfiles) y niños de 12 a 17 años de origen africano.