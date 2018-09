Ciudadanos propondrá en el próximo pleno que se construya y urbanice el PERI de la calle Cervantes

huelva24.com

Martes, 18 septiembre 2018

también la recuperación de la piscina terapéutica de aspapronias

Para la portavoz municipal de Cs, María Martín Leyras, “es una vergüenza cómo se encuentra esta entrada de Huelva, pues todos los coches que entran desde la circunvalación por la vía de servicio, lo que ven es una calle con casas en mal estado sobre tierra, arcenes en vez acerado, sin pasos de peatones, vegetación seca y alta y mucha suciedad. No sólo se entra por la vía de servicio sino que por la Avenida Nuevo Colombino es de obligado paso para cruzar el puente hacia el estadio de fútbol, contrastando con las nuevas viviendas de Marismas del Polvorín o el residencial jardines de Tartessos”



Este Plan Especial de Reforma Interior, conocido como PERI 12.2. se divide en dos zonas, de las que una de ellas ya tiene incluso el proyecto de urbanización aprobado desde el 2011, y que en conjunto aportarían 175 viviendas protegidas, 175 de renta libre, bajos comerciales y más de 7500 m2 de zonas ajardinadas de uso público, por lo que para Martín, “después de siete años no puede dejarse más este proyecto, por lo que solicitaremos que se indique un plazo de ejecución claro a los propietarios, o se cambia a otro sistema en el que o bien sea el Ayuntamiento el que ejecute, o un tercero por la figura del Agente Urbanizador. Lo importante es que esa zona quede de una vez adecentada y urbanizada, y se de una solución a las familias que viven en aquellas viviendas que se encuentran en mal estado, además de poner VPO para los demandantes de viviendas de Huelva”



Además de esta moción también el Grupo Municipal también ha registrado que el Ayuntamiento solucione el problema de la piscina terapéutica que Aspapronias tiene en su centro junto al Vázquez Díaz. Para la portavoz municipal, “debemos hacer lo posible para que se vuelva a poner en marcha, después de dos años cerrada a sus usuarios y siete a los de otras asociaciones. Sabemos que el Ayuntamiento colabora con Aspapronias, pero nos gustaría que se les ayudara un poco más en esto, ya que no sólo es para las personas usuarias de Aspapronias, sino que por las tardes daría servicio a otras asociaciones que luchan por hacer la vida más fácil a las personas con discapacidad en esta ciudad”