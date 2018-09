Cortés asegura que su oro Mundial lo va a recordar "durante mucho tiempo”

Mario Asensio

Martes, 18 septiembre 2018 | Leída 5 veces

Atletismo

9.08 h. El mediofondista lepero suma el título logrado en el Mundial de Veteranos de 1.500 en Málaga (M35) al campeón iberoamericano de 2008 en 2004 y varias medallas nacionales en 26 años consagrados a un deporte que ama y del que es historia viva. Recuerda que para lograr este éxito "me aferré más fuerte que nunca a mi frase #quienresistegana y me la grabé a fuego en cada entrenamiento".

José Manuel Cortés comparte para los lectores de huelva24.com todo lo que ha sentido en este Campeonato del Mundo: Fue uno de esos días que los voy a recordar durante mucho tiempo cuando hable de atletismo con mis atletas, se me pondrá la piel de gallina y quizás se me entrecorte la voz con el paso del tiempo.

Llevo 26 temporadas practicando atletismo, deporte que sólo sé escribir en mayúsculas. En todo este tiempo he pasado por multitud de estados de ánimo. La memoria es selectiva y recuerda en primer lugar los momentos más felices, los de mayor alegría a pesar de haber momentos menos buenos. Esto sucede así y lo que ha sucedido en Málaga el pasado fin de semana va a pasar a los momentos elegidos de mi carrera deportiva.

Málaga me había dado una medalla de bronce en un Campeonato de España de 800 en 2005 y una final de 1500, pero Málaga me tenía preparado algo especial en septiembre de 2018.

Decía en los días previos al Campeonato que llegaba en gran momento de forma física pero ha pasado en muchas ocasiones y me he quedado con la miel en los labios, casi siempre insatisfecho por el resultado. Decía también en los días previos que es importante tener una historia detrás para valorar el estado de forma, el esfuerzo y valor que tiene alcanzarlo.

Se presentaba un Campeonato del Mundo master a mis 35 años y una nueva motivación en una año marcado por lesiones y difícil por los sin sabores de años anteriores. Me aferré más fuerte que nunca a mi frase #quienresistegana y me la grabé a fuego en cada entrenamiento.

Pues no puedo negar que había imaginado la carrera en muchos entrenos de los meses de verano. No voy a negar que soy ambicioso en la pista y me gusta arriesgar, pero por mucho que lo sueñas siempre el momento te sorprende y te supera.

Esta vez por suerte me superó de alegría. Me superó mirar a la grada y ver que toda esa gente que me ha apoyado durante tantos años disfruta el momento también soñado por ellos.

No es el éxito de un día, es la historia que hay detrás del deportista. No es el éxito de José Manuel Cortés, es el éxito de cada una de las personas que han ayudado en estos años de atletismo. Desde Lepe a Cartagena, haciendo parada en Madrid.... Gracias a cada uno de vosotros, gracias porque por mucho que ame este deporte, sin vosotros hubiese sido imposible conseguirlo.

En la semifinal estuve algo nervioso. No me suele pasar pero era un Mundial, no tenía nada controlado a los rivales y eso me inquietaba. Corrí en semifinales muy cómodo todo el tiempo en segundo puesto, ya que pasaban los dos primeros a la final. Me liberó mucho a nivel de nervios y sabía que por mi estado de forma estaba preparado para correr en menos de 24 horas otro 1500 a ritmo fuerte.

La final fue otra historia, la típica de una gran cita. Primera vuelta lenta, muy lenta. Eso abre mucho la carrera pero el keniata se pone nervioso y lanza un cambio del 400 al 600 para lanzar la carrera y estirar el grupo. Álvaro Fernández le sigue y le pasa en el 600 para lanzar fuerte la prueba desde lejos. Esto me beneficia porque se corta el grupo y nos quedamos cuatro.

Aguanto en tercera posición y a falta de 300 cambia y en ese momento sé que me llega la hora de ponerme delante y cambio fuerte a falta de 260 metros y a tope hasta el final. Miro dos veces atrás para controlar sin aflojar ni un metro. A tope hasta cruzar la meta, no se me podía escapar ese momento.