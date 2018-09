El runrún: Báñez se sube al carro ganador

Lunes, 17 septiembre 2018 | Leída 158 veces

confidencial

Tras un primer acercamiento, el equipo de Casado no fue capaz de llevarse a su terreno a los más señalados: el jefe de campaña José Luis Ayllón y los exministros Íñigo de la Serna y la onubense Fátima Báñez. Al parecer, los puestos que el nuevo jefe les tenía reservados no terminaron de convencerles. Hoy, sin embargo, con la ex vicepresidenta fuera del tablero y el ‘sorayismo’ finiquitado, parece que la opción de enrolarse en el barco de Casado se empieza a ver con mejores ojos, aunque sea en posiciones que hasta hace poco se consideraban “inaceptables”. Es el caso de la sanjuanera, una de las que mejor cartel conserva de todos los exministros de Rajoy, con un bagaje al frente de la cartera de Empleo que el joven líder no estaría dispuesto a desperdiciar. Además, cuenta con la ventaja añadida de ser una política discreta y de perfil bajo, a la que no es fácil pillar en un renuncio. Según publicaba esdiario.com, en el transcurso de una reunión convocada la semana pasada en el Congreso de los Diputados por la nueva portavoz del PP, Dolors Montserrat, Fátima Báñez –junto al resto de destacados ‘sorayos’–, tomó la decisión de subirse al carro de los ganadores. Curiosamente, fue solo un par de días después de que Sáenz de Santamaría comunicara al nuevo presidente ‘popular’ que abandona la política, lo que demuestra que dichos como «A rey muerto rey puesto» o «El muerto al hoyo y el vivo al bollo» siguen siendo perfectamente aplicables a la vida política española.

¿Barragán se pasa al naranja? Inevitable, para cualquier periodista de Huelva, no acordarse de él cada vez que se critica el puente del Odiel –fue uno de sus principales ‘caballos de batalla’ durante sus años como concejal de Movilidad-. Este lunes que precisamente el viaducto ha vuelto a ser noticia por el próximo comienzo de las obras en sus accesos, nos hemos encontrado con una imagen que nos ha llamado la atención de José Luis Barragán, el ex concejal popular del Ayuntamiento de Huelva. Y no porque el ex edil haya cambiado mucho, sino más bien por quién le acompañaba en la instantánea. O, mejor dicho, a quién acompañaba él: al grupo local de Ciudadanos en Aljaraque. Vistiendo una nota de prensa en la que la formación naranja demandaba más seguridad ante los últimos robos en La Dehesa, la fotografía presenta a varias personas de Ciudadanos posando y, junto a ellas, al ex concejal del PP. ¿Se ha cambiado Barragán la chaqueta y nos está mandando un mensaje sutil con esta fotografía, o simplemente pasaba por allí y posó para la foto como uno de los vecinos afectados? Nos enteraremos pronto, seguro.