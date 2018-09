Carlos Hita fija en unos 900.000 euros la cantidad que el Recre debe recaudar, al margen de los abonos, para solventar esta temporada

huelva24.com

Lunes, 17 septiembre 2018 | Leída 58 veces

fútbol > recreativo

El gerente del Recreativo de Huelva, Carlos Hita, intervino este lunes en Huelva FM para hablar y analizar la actualidad del club decano, especialmente en el apartado institucional y económico. Así, en declaraciones recogidas por Albiazules.es, dejó claro los ingresos que serán necesarios para poder finalizar la temporada: "Nos tendremos que mover en la horquilla de 800.000 y 900.000 euros. Esa será la cantidad que tendremos que recaudar, aparte de los 800.000 euros por parte de los abonados. Nos tendremos que buscar la vida para conseguir ese dinero para ir solventando los problemas de tesorería que tendremos a lo largo del año, para ir financiando todos los problemas que tenemos pendientes".

En cuanto a las fórmulas que tendrán que poner en marcha, comentó que "no todo tiene que llegar del Ayuntamiento. Tenemos por un lado la venta de entradas, otros patrocinios que pueden haber y hay derechos de formación como los mecanismos de solidaridad que pueden ir entrando. Yo creo que tendremos que ir mes a mes si finalmente no hay venta, como así parece".

Ante este panorama el cordobés declaró que "no me queda más remedio que ser optimista. Desde la propiedad se habla que el Recreativo necesita un año de estabilidad y de tranquilidad, algo que necesitamos. La situación es complicada, es de sobra conocido, pero no por ello voy a dejar de ser optimista y ver un horizonte en el que nos podamos ver con cierta holgura. Pero es cierto que es complicado que podamos acudir a todas las obligaciones porque tenemos unas mensualidades de empleados y personal deportivo y compromisos con Hacienda que no podemos fallar, como también otro tipo de obligaciones. Y al final tienes un día a día con tus proveedores, con los que en la gran mayoría hemos estado cumpliendo. La dificultad es importante".

También confirmó el cordobés que "queremos que la Junta de Accionistas se celebre en el mes de diciembre. La auditoría de la 14/15 está terminada y estamos en la 15/16, vamos a ver cómo llegamos. La idea es que antes del final del ejercicio tengamos una fotografía real de cómo está la sociedad".

El Trofeo Colombino y el césped

Preguntado por el Trofeo Colombino, Carlos Hita explicó que "es cierto que está planteando dificultades, pero queremos que se dispute. En verano se vendieron los derechos del Trofeo y de todos los palcos del estadio. Han realizado ya un pago y el resto a lo largo de este año, son cuatro pagos en total. En cuanto a los palcos, los pagos que realicen los abonados irá a la explotación de la empresa poseedora de los derechos y sobre los precios, tendremos que ponernos de acuerdo, sobre todo a partir del año que viene. En principio, el consejo de administración no tiene nada que ver con la organización del Colombino. Nosotros estamos prestos y dispuestos a que nos digan que es lo que necesitan para que les podamos ayudar. Recuerdo que el 12 de julio se le mandó a Javier Jiménez una carta de presentación, ya que había un equipo extranjero dispuesto a participar y necesitaban de una carta de presentación firmada por el presidente. Nosotros, predisposición máxima. Su contrato les valida para gestionar el trofeo y traer los equipos que consideren oportuno. Nuestras instalaciones están abiertas para todo lo que quieran. Y es verdad que el césped no está en las mejores condiciones, pero se le están haciendo tratamientos cada vez que jugamos en casa y así seguiremos hasta que no esté en las mejores condiciones".

En cuanto a los posibles problemas que plantea Krypteia con el césped, asegurando que si no se mejora no habrá equipos que vengan a disputar la carabela de plata, el gerente del club albiazul dijo desconocer "los equipos que se han negado a jugar. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema en buscar los equipos e incluso desde la propiedad se nos indicaba que era buena fecha el 10 de octubre, una fecha con vinculación con el Colombino. No estaría mal y creo que pueden ser buenas fechas. El césped para ese mes estaría en muchas mejores condiciones. Entiendo que se disputará el trofeo, ya que en caso contrario habría un incumplimiento contractual". Por último, Hita confirmó que se han alcanzado los 8.600 abonados.