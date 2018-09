El onubense Ricardo Terrades se proclama campeón del Mundo en aguas de Cerdeña

huelva24.com

Lunes, 17 septiembre 2018 | Leída 12 veces

vela

El Yacht Club Costa Smeralda, en colaboración con Nautor’s Swan y Rolex, organizaba del 9 al 16 de septiembre una de las regatas más prestigiosas del panorama internacional. Se deba cita en el club de Porto Cervo, la famosa Swan Cup que reúne en diversas competiciones a todas las embarcaciones del astillero finlandés Swan, todo un referente del panorama náutico. De este modo compitieron un total de seis clases.

En monotipo los ClubSwan 42, siendo esta regata el Campeonato de Europa; los Swan 45 que competían para el campeonato mundial, al igual que los ClubSwan 50. Por otro lado, las tres clases que competían en tiempo compensado eran los Swan Maxi, donde se impuso el español “Plis-Play” a los mandos de Vicente Rodríguez; la clase Grand Prix en el que el Swan 53 “Solte” se impuso sobre su gemelo “Crilia”; y los Sparkman & Stephens, donde ganó el "SIX Jaguar” con muchos tripulantes españoles y donde el español “Libélula” se llevó el broce.Todo un espectáculo que reunión a un total de 110 embarcaciones venidas desde l17 naciones.

Los representantes de nuestro país se alzaban con el triunfo en Swan 45 (“Porrón IX”) y Swan Maxi (“Plis-Play”). En ClubSwan 42 el mejor clasificado español fue el murciano “Pez de Abril” que terminaba en 4ª posición. Y en ClubSwan 50, el único español era el “Aifos” de la Armada Española que a pesar de lograr una victoria parcial, terminó en la 10ª posición. Aunque España contara con pocas embarcaciones, era habitual encontrarse con conocidos regatistas de nuestro país repartidos por toda la flota, como por ejemplo Luis Doreste y Fede Armeñanzas que a bordo del “Natalia” lograron el subcampeonato en Swan 42. Alicia Ageno, que ganó en ClubSwan 50 con el “One Group”, en la misma clase, abordo del alemán “Earlybird” navegaban habituales como el sevillano Juanlu Páez o los valencianos Nacho Braquehais y Juan Meseguer. O también en el “SIX Jaguar”, con varios españoles como Iñaki Castañer o Carles Rodríguez, entre otros.



Swan 45, un mundial muy emocionante

Las clases monotipo son sin duda de las más cometidas, ya que la igualdad es máxima y existen muy pocas diferencias técnicas, siendo el talento de los regatistas lo que inclina finalmente la balanza entre unos y otros. En Swan 45 competía 9 embarcaciones representase de Italia, Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia y España. El único equipo español era el “Porrón IX” que acudía a Porto Cervo muy ilusionado con el reto de revalidar el título mundial logrado ya el año pasado en Palma de Mallorca.

Pero no lo tuvo nada fácil, empezando con un séptimo y un primero. tras el primer día se colocaban con 8 puntos en la 4ª plaza de la clasificación general. Las condiciones de vientos suaves entre 6 y 9 nudos favorecían al equipo español que tenían un plus de velocidad frente a sus rivales. El segundo día continuaron las mismas condiciones y los nuestros dan un golpe de efecto con un primero y un segundo, siendo los vencedores del día. us rivales más directos pinchaban y conseguían unos puntos de ventaja que serían básicos. El tercer día esta programa do como descanso y la flota entera permaneció amarrada en puerto. El tercer día de regatas se presentaba complicado, pues se dieron 3 regatas y las condiciones meteorológicas se presentaban muy variables, empezando la primera regata con unos 7 nudos, que fueron en aumento hasta casi los 20. Eso hacía que los nuestros empezaran ganado la primera, un quinto en la segunda del día y terminaran la jornada con un séptimo puesto que les hacía mucho daño y servía a sus rivales para recortarles la ventaja conseguida días antes pero sin que perdiéramos el liderato.

El cuarto día tocaba regata costera de unas 30 millas náuticas y unas 4 horas de duración, con vientos que empezaron en los 11 nudos y llegaron a superar los 19. El “Porrón IX” lograba salir primero y mantener una considerable ventaja durante más de la mitad de la regata, pero su rival más directo, el alemán “Elena Nova” lograba pasarles y casi al final los italianos del “Swing” conseguían que los españoles terminaran en la 3ª plaza entrando las tres embarcaciones en un pañuelo. Ya sólo quedaba un día de regatas con 2 mangas programadas. Los nuestros salían al agua como líderes pero con tan sólo 1 punto de ventaja sobre el segundo (“Elena Nova”) y a 4 del tercero (el holandés “Motions”). La tensión era máxima y la emoción estaba a flor de piel. El viento había amainado y volvíamos a los 6-8 nudos del inicio del campeonato. Tras una salida turbulenta en la que el “Elena Nova” protestaba sorprendentemente contra el “Porrón IX”, el equipo español decidió no penalizarse y continuar navegando y con una primera ceñida impecable, se afianzaba en la segunda posición de la manga tras el “Aphrodite”, y además conseguía aumentar la ventaja con “Elena Nova” y “Motions”.

Faltaba una sola regata y todo podía pasar. “Elena Nova” lograba una buena salida y decidió defender el lado derecho del campo, nuestros chicos del “Porrón IX” no lo tuvieron fácil en los inicios de la ceñida, pero tras una acertadísima tacto del portugués Hugo Rocha, conseguían lmontar en barlovento en segunda posición. Con mucha concentración y toda la carne en el asador, el equipo español mantuvo esta posición hasta el final, entrando en meta de la última regata “Elena Nova” (1º), “Porrón IX” (2º), “Thetis” (3º) y “Motions” (4º). Matemáticamente los españoles revalidaban el título de campeones del Mundo, pero con la protesta presentada por el alemán la situación podía cambiar. Al llegar a tierra y tras la deliberación del comité de protestas le dieron la razónala equipo español y por fin los nuestros podían celebrar la victoria. Quedando finalmente el podium del mundial de esta manera: 1º, “Porrón IX” de España (31 ptos), 2º “Elena Nova” de Alemania (34 ptos) y 3º “Motions” de Holanda (39 ptos).



La tripulación ganadora del Porrón XI estaba formada por regatistas españoles y portugueses de primer nivel. Empezando por su amador y patrón, el valenciano Luís Senís, los portugueses Hugo Rocha (táctico), Nuno Barreto (trimmer) y Gil Conde (proa), el onubense Ricardo Terrades (trimmer de mayor), los lanzaroteños Alfredo González (táctico), David Martín (braza), Cristian Sánchez (bañera), Antonio Martín (apoyo palo), Yaimur Hernández (boat captain), el gallego Mikel Pasaban (palo), el valenciano Fernando Sauquillo “Pitillo” (Piano) y el alicantino Gonzalo Infante (navegante).



Temporada redonda para Terrades

Este final de temporada de regatas está siendo impecable para Ricardo Terrades. Recordemos que el regatista del RCMT de Punta Umbría ganada este verano la Copa del Rey de vela con el DK46 “Estrella Damm”. Tras la cita de Palma, acudía a Huelva para participar en la regata oceánica Huelva - La Gomera, que conseguía ganar tanto en tiempo real como en compensado, a bordo del “Sirius VI”. Y ahora en Porto Cervo pone en broche de oro con este mundial de Swan 45. Aún quedan tres meses para que termine el año y quién sabe si el onubense nos dará aún alguna alegría en las regatas que quedan en la temporada.