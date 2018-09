Natalio vuelve a sonreír con el Badalona

huelva24.com

12.25 h. El delantero valenciano Natalio, que este martes cumplirá 34 años, sólo disputó cinco partidos la pasada campaña con el Recre, tres de ellos como titular, y estuvo castigado por las lesiones. Rescindió en verano su contrato con el Decano y fichó por el Badalona, que marcha penúltimo del grupo III de Segunda B con tres empates y una derrota. Natalio, que tiene como compañeros en la plantilla a Iván Agudo y Chacopino, disputó los 90 minutos del 0-0 en casa contra el Teruel y ayer marcó el tanto del empate de su equipo en Cornellá (1-1). "No sirvió para ganar pero después de meses con la recuperación he vuelto a sonreír haciendo lo que más me gusta", escribía en las redes sociales.