Narciso Rojas: "La sociedad que adquirió los derechos del Trofeo Colombino está demostrando un desconocimiento alarmante de este negocio"

Lunes, 17 septiembre 2018 | Leída 61 veces

10.02 h. "El tema de la no celebración del Trofeo Colombino de este año hunde sus raíces en el origen de los males que aquejan al Recre y al fútbol actual", expone el presidente del Trust, que añade sobre la empresa que ha adquirido los derechos que "metidos en el lío, tratan de salir del paso tratando de hacer negocio, y lo peor de todo, mal y con prisas. Lo cual es un camino recto hacia el fracaso".

Narciso Rojas, el presidente del Trust, ha expuesto en las redes sociales sus impresiones sobre la no celebración, hasta el momento, del Trofeo Colombino este año. "El tema de la no celebración del Trofeo Colombino de este año hunde sus raíces en el origen de los males que aquejan al Recre y al fútbol actual", expone, y añade que "la empresa que se quedó con los derechos del Trofeo lo hizo de la forma en que se suelen manejar los 'empresarios' que se interesan por el fútbol. Sin trabajo previo, sin un estudio serio del negocio, sin conocimiento del mundo donde se iba a meter".

El onubense se quejaba de que "las sociedades que 'invierten' en fútbol tienen por lo general una carencia de procedimientos empresariales y de capacidad de planificación que les lleva a cometer errores con consecuencias graves para las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), llevándolas a coquetear con la liquidación".

En este sentido, Rojas esgrime también que "en el caso del Trofeo Colombino, la sociedad que adquirió los derechos está demostrando un desconocimiento alarmante de este negocio. Entre otras cosas por considerarlo eso, un negocio. No acaban de entender que el negocio es algo accesorio a lo que hace importante a los clubes y al fútbol: tradición, pertenencia, sentimientos, comunidad, identidad. Eso no es negocio. Eso es lo que es en sí mismo, y el dinero que pueda generar es un subproducto. Ahora, metidos en el lío, tratan de salir del paso tratando de hacer negocio, y lo peor de todo, mal y con prisas. Lo cual es un camino recto hacia el fracaso. Y posiblemente hacia hacer cosas que no se deban hacer. En fin. Odio eterno al fútbol moderno".