Caye Quintana: "La actitud del equipo ha sido de diez"

Domingo, 16 septiembre 2018 | Leída 68 veces

A la conclusión del Recre-Murcia varios futbolistas albiazules atendieron a los micrófonos de Antena Huelva Radio en declaraciones recogidas por huelva24.com.

CAYE QUINTANA: "Creo que durante el partido hicimos méritos para empatar. No es que saliéramos dormidos, porque creo que salimos bien, pero encajamos dos goles y después la reacción del equipo y la actitud fueron de diez. Cada jornada que pase iremos a mejor, vamos creciendo y siempre hay cosas que mejorar y hoy nos han hecho dos goles y esperamos mejorar eso para la semana que viene. Al final los jugadores maduramos y salir fuera me vino bien para abrir la menta un poco y ver otro fútbol y otra visión de esto".

TROPI: "Estoy muy contento porque el partido se nos puso muy cuesta arriba en la primera parte y supimos sobreponernos, así que hay que estar muy orgullosos de todos. No cualquiera puede puntuar en este estadio, así que estamos contentos. Poco a poco voy cogiendo ritmo y me siento mejor después de llegar sin hacer pretemporada con ningún equipo. Y también es importante la confianza que me da el míster e ir cogiendo ritmo con minutos en los partidos. Poco a poco también el equipo irá conociéndose mejor en el campo e irá funcionando mejor".

MARC MARTÍNEZ: "Desde el primer partido el equipo está haciendo las cosas bien y ésta es la línea a seguir. En el once titular hoy otra vez sólo estaba yo del año pasado y no es fácil porque hay mucha gente nueva, pero todos están haciendo las cosas bien y hay que continuar así. Ha sido muy difícil hacer lo que hemos hecho. Creo que los goles que nos han hecho se pueden corregir, pero es pronto y seguro que se va a ir mejorando. Vamos en línea ascendente".

IVÁN GONZÁLEZ: "Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, hemos hecho un buen trabajo y ahora trataremos de hacer bueno el punto logrado aquí. En la primera parte tuvimos la pelota y dominamos, pero tenemos que defender mejor porque han hecho dos o tres centros laterales y nos han hecho daño. Tras el descanso mejoramos y nos llevamos un punto meritorio. Estamos compitiendo bastante bien. Nos hemos medido hasta ahora a tres rivales que estarán arriba sí o sí y necesitamos tiempo y rodaje porque el 90% de la plantilla es nueva".