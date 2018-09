Ana Pérez se marcha de la gala de Miss World Spain satisfecha por vivir "una semana maravillosa"

huelva24.com

La onubense felicita a la ganadora, la representante de Navarra

"Me quedo con la experiencia y las personas que han hecho que esta semana sea maravillosa. No ha podido ser, pero no me dejé nada por hacer, orgullosa de ser de Huelva y haber representado mi ciudad", indica Ana Pérez, que felicitaba a través de las redes sociales a la ganadora: "Yo ya te lo dije y no me equivoqué, te lo mereces y me alegro muchísimo". Y la guapa onubense de 19 años quería también mostrar su agradecimiento "a mis amigos y familiares y todos mis paisanos que me han apoyado al máximo. Gracias, porque me habéis sorprendido...".