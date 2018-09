Decidirá algún detalle (19.00 h. on line)

R. Ubric

Domingo, 16 septiembre 2018

fútbol > murcia-recre

El Recre es, junto al Melilla, el colíder de la tabla de su grupo después de tres jornadas, pero en ataque no es que ande sobrado, ya que le hizo un gol al Don Benito y otro al Badajoz y no vio puerta ante el Cartagena. Pero no ha encajado ningún gol en esos tres compromisos, de ahí que su gran fortaleza esté residiendo hasta ahora en el apartado defensivo. Y al Murcia le ocurre tres cuartos de lo mismo. Así, comenzó ganando al Atlético Sanluqueño por 1-2, y a partir de ahí ha cosechado tres empates seguidos a cero, contra el Villanovense y el Badajoz en liga y el Ebro (fue eliminado el miércoles en la tanda de penaltis) en la Copa del Rey. Los granas marchan a dos puntos del Decano antes de un duelo que se prevé muy equilibrado y táctico, con dos entrenadores que saben de que va esto y en el que seguramente que habrá mucho respeto y miedo ganar. Cualquier mínimo detalle puede declinar la balanza hacia un lado u otro.

José María Salmerón, el técnico del Recre, regresa a la Nueva Condomina. No renovó por el Murcia por sus problemas institucionales, pero en lo deportivo hizo méritos de sobra para haber seguido, y es que la pasada campaña llegó al banquillo con el conjunto grana en el décimo tercer puesto clasificatorio y acabó el campeonato tercero, cayendo posteriormente ante el Elche en el 'play-off' de ascenso. No podrá contar con el sancionado Alberto Quiles, ni tampoco con los lesionados Iago Díaz y Mario Hernández y con Ejke Ikwu, que aún no está en Huelva. En cuanto a la convocatoria, la única novedad es el regreso de Carlos Martínez, tras haberse perdido los dos últimos encuentros por unas molestias en la espalda, por Iago Díaz, y en el once inicial se esperan dos o tres cambios respecto al empate contra el Cartagena.

En el equipo pimentonero, adiestrado por Manolo Herrero, será baja por sanción Sergio Maestre, expulsado el domingo pasado contra el Badajoz, y esperan recuperar el poderío ofensivo con gente como el palmerino Jesús Alfaro, que está cedido por el Zaragoza, el ex del Racing de Santander Aquino, Víctor Curto o Chumbi. No dejan de haber tres puntos en juego, pero ambos equipos son conscientes de que es importante comenzar bien la competición para no tener que ir después a remolque. Llegan con confianza, sobre todo en el apartado defensivo, y cualquier mínimo error podría penalizarles con la derrota, así que estrecharán mucho las vigilancias en defensa.

FICHA TÉCNICA:



MURCIA: Mackay; José Ruiz, Dean, Hugo, Forniés; Jesús Alfaro, Maestre, Corredera, Héber; Dani Aquino y Manel.

RECREATIVO: Marc Martínez; Pina, Iván González, Israel Puerto, Pablo Andrade; Tropi; Caye Quintana, Fernando Llorente, Carlos Martínez, Borja Díaz; y Lolo Plá.

ÁRBITRO: Escriche Guzmán (colegio valenciano).

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada en el grupo IV de Segunda B, que se disputará a las 19.00 horas en el estadio Nueva Condomina.