Ismael Benktib no se presenta al acto de conciliación con el Elche

Viernes, 14 septiembre 2018

20.05 h. El centrocampista hispano-marroquí Ismael Benktib no se ha presentado este viernes al acto de conciliación programado con el Elche en la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Alicante. Así las cosas, el club ilicitano procederá a demandar al futbolista y le reclamará 2,2 millones de euros en concepto de indemnización por incumplimiento de contrato. Benktib lleva casi dos semanas entrenando con la primera plantilla del Recre, pero no puede firmar por el Decano hasta que no llegue a un acuerdo con el Elche, que se mantiene en su idea de que renovó automáticamente con ellos hasta 2021.