El runrún: La boda secreta de Manuel Carrasco

Viernes, 14 septiembre 2018 | Leída 2 veces

Confidencial

Según informó el programa Sálvame de Telecinco y recogen otros medios de prensa rosa, Manuel Carrasco y Almudena Navalón ya son marido y mujer tras casarse por lo civil recientemente. Y no lo ha hecho en Huelva sino en la provincia de Cádiz, concretamente en la finca El Cañuelo, a tres kilómetros de la playa de Bolonia, en Tarifa (Cádiz). Nada se había dicho de este enlace, seguramente porque la pareja no quería paparazzis ni nada por el estilo y disfrutar sin alteraciones de su gran día La ceremonia parece ser que fue íntima con familiares y amigos, entre los que pudo haber artistas muy cercanos a Carrasco, como Pablo López o Alejandro Sanz. Seguro que pronto se conoce muchos más detalles.

Diego Jiménez, ¿del Recre a la alcaldía? El defensa del Recreativo de Huelva Diego Jiménez, uno de los pocos jugadores que siguen de la pasada campaña, tiene en contrato en vigor y no parece que por el momento vaya a cambiar de aires, a pesar de que en las redes sociales se señale claramente que aspira a la alcaldía de Manilva en las listas del PSOE. Así lo dice Miguel Ángel Heredia, quien señala “En Manilva con mi compañero y próximo alcalde @DiegoJImenez2 ponemos en valor compromiso de @susanadiaz con empleo. 325.000 € para este municipio en nuevo Plan de Empleo. El PP nunca aprobó Plan de Empleo para Andalucía. Que poco quiere el PP a nuestra tierra”. En las fotografías está claro que no es ‘nuestro Diego Jiménez’ el que está preparándose para las próximas Elecciones Municipales, sino otro señor. Diego Jiménez, el nuestro, se tomó con humor que le mencionaran en Twitter con este mensaje, que seguro que le sorprendió que fue borrado al conocerse la metedura de pata. “Lo siento señor Heredia, no entra en mis planes a corto/medio plazo ser alcalde de esta preciosa localidad. Aprecio sus palabras y me halaga que me tenga en consideración. Un fuerte abrazo!”, señaló el central albiazul, ahora más centrado en tener un puesto de titular en la defensa recreativista convenciendo al técnico José María Salmerón que en optar a ser alcaldable de su pueblo natal, que por cierto está bastante más lejos, en Benavente, provincia de Zamora.

La ‘madonna’ Monserrat. Hay que reconocer que hoy nos ha sorprendido el comunicado del Ayuntamiento de Isla Cristina donde se informaba de dos hechos bastante peculiares. Por un lado, la recuperación de la figura de la figura del Niño Jesús del Belén Municipal que fue sustraída hace años y que al parecer vuelve a estar en poder municipal ”tras varios contactos de la alcaldesa”. Los contactos, al menos eso creemos entender, han sido con los auténticos protagonistas de la historia, Enrique y Berta, del bar El Albero de la localidad, que fueron quienes encontraron la figura que fue el pasado jueves fue entregada a la propia regidora. Aquí la pueden ver como una auténtica ‘madonna’ sosteniendo con delicadeza al Niño Jesús. Eso sí, de las circunstancias que han rodeado al misterioso hallazgo, nada de nada. Y no menos misteriosas son las gestiones ”muy decididas” que la alcaldesa está llevando a cabo para recuperar el busto de Roque Barcia, que hace décadas también desapareció de los jardines municipales. ¿Estará Montserrat Márquez negociando un rescate por la estatua del filósofo isleño? No nos extrañaría que pronto tengamos otra buena nueva al respecto. Esperemos que entonces conozcamos los detalles de la ‘liberación’.