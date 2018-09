Salmerón vivirá un partido "especial" ante un Murcia que "opta a ser primero de grupo"

huelva24.com

Viernes, 14 septiembre 2018 | Leída 6 veces

Recreativo

13.45 h. El técnico albiazul, ex del Murcia, afirma que "fui feliz en lo deportivo, que no en lo institucional, pero me quedo con los buenos recuerdos” y que "vamos a intentar ganar otro partido sin pensar en lo que hemos hecho en las jornadas anteriores".