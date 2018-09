Un Emilio Martín “con más moral” aspira a su tercera victoria en el Desafío Doñana

Mario Asensio

“Estoy con más moral en general para todo, estoy entrenando bien y eso ayuda a que esté con más ganas”, aseguró a huelva24.com Martín, que añadió que “sin problemas de lesiones espero llegar al Europeo en mucha mejor forma que al Mundial”.

El deportista onubense se atrevió a decir que está “como el primer año que fui al Desafío Doñana o incluso mejor”, aunque recordó que se trata de “una carrera larga” en la que influyen “mil cosas”. Es por ello que avisó de que “a lo mejor no salen las cosas como uno espera, pero el trabajo está bien hecho y estoy con muchas ganas”.

Martín reflejó que ante la imprevisibilidad de la competición cuidar la alimentación es “lo más importante”. De este modo, no prueba en carrera cosas que no haya probado antes la competición y come “lo que sé que me sienta bien”.

Asimismo, en el segmento de ciclismo, al poderse rodar a rueda, su intención siempre es “intentar gastar lo mínimo estando lo más adelante como sea posible”. De la natación, su segmento más débil, comentó que trata de hacerla relativamente “relajado” y que prefiere “perder un minuto a salir tensionado”. En la carrera, busca “no alargar mucho la zancada para evitar los calambres”.