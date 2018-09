José Manuel Cortés vuelve a ser un pura sangre en el Mundial de Veteranos de Málaga

Mario Asensio

12.52 h. El mediofondista lepero disputa este fin de semana en Málaga con muchas ganas el Mundial de veteranos de 1.500 metros en una temporada en principio alejada de la competición. “No sé qué me encontraré allí. Voy a disfrutar, a vivir la experiencia. Me quedo con la preparación de este verano, en la que he conseguido alcanzar un nivel muy bueno”, afirma.

José Manuel Cortés Medina llegó a los 35 años con muchos más éxitos de los que hubiera soñado cuando siendo un niño se inició en el atletismo en su Lepe natal. Su hazaña dorada en los 800 metros del Campeonato Iberoamericano Huelva 2004 aún refulge en el corazón del presidente de Club de Atletismo Ciudad de Lepe, centrado en sacar adelante nuevas generaciones y liderar a una gran familia.



Sin embargo, su mayor trofeo y satisfacción es la sensación de seguir al pie del cañón, saboreando la adrenalina de la competición y el ácido láctico en cada entrenamiento. Es por ello que cuando conoció que Málaga acogía el Campeonato del Mundo de Veteranos no se lo pensó y se metió en dinámica. Su espíritu de pura sangres de competición le pidió sobrevolar su retirada y soñar sobre el tartán una vez más.

Este sábado a las 20.55 horas participa en las series de 1.500 metros de la categoría de mayores de 35 años, donde buscará la clasificación para la final, que se celebrará el domingo a las 11.57 horas. “No sé qué me encontraré allí. Voy a disfrutar, a vivir la experiencia. Me quedo con la preparación de este verano, en la que he conseguido alcanzar un nivel muy bueno”, aseguró a huelva24.com.

Explicó que “este año no quería competir en pista, quería hacer deporte sin más, con amigos y sin objetivo deportivo”. De este modo, señaló que “he corrido menos a pie y me subí en la bici en noviembre, obligado por problemas en una rodilla. La historia comienza aquí, pero el tema es que me ha gustado la bici hasta el punto de hacer la cicloturista Sierra Nevada Limite 4.000, con 135 kilómetros con desnivel de 4.000 metros y acabamos en Sierra Nevada después de subir 4 puertos”.

“Pero a mí lo que me gusta es la pista, el mediofondo, 800 y 1500 y con el Mundial en Málaga me animé a preparar unas semanas de entreno específico en junio para ver qué tal respondía el cuerpo. Corrí un 800 en Granada en 1:54.00 y eso me dio una buena referencia”, aseguró el atleta lepero, que en julio y agosto tuvo entrenamientos específicos para 1.500 que “fueron saliendo. Físicamente me encuentro fuerte y muy recuperado muscularmente después de un buen invierno y primavera montado en la bicicleta. Estoy disfrutando con la preparación y me estoy sorprendido gratamente en algunos entrenos”.

Junto con Cortés habrá corredores importantes, como Pablo Muñoz, actual campeón de Europa indoor, y el malagueño Álvaro Fernández Cerezo, que fue internacional. Baja significativa es Juan Antonio Gil Martínez, actual campeón del Mundo indoor.