El Ayuntamiento de Almonte pagará 1,4 millones de euros por presentar un recurso impuesto por la oposición

Miércoles, 12 septiembre 2018 | Leída 41 veces

Por la compra del campo de golf de Matalascañas

El incremento del coste se produce como consecuencia de una decisión de los actuales grupos municipales de la oposición, PP, IU y Mesa de Convergencia, quienes, al presentar a Pleno una moción que se aprobó con el voto en contra del Equipo de Gobierno del PSOE, obligaron al Ayuntamiento a presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que desestimaba la denuncia presentada por el Ayuntamiento cuando gobernaba el PP y declaraba por tanto que la compra del campo de golf fue legal.

La moción imponía además que no fuera el letrado del Ayuntamiento (funcionario de carrera) quien interpusiese el recurso, sino un abogado particular nombrado de común acuerdo por el PP, IU y Mesa de Convergencia, cuyos honorarios han ascendido a 7.744 euros, una cantidad a la que hay que sumar otros 3.000 euros por las costas del juicio.



El Equipo de Gobierno ya advirtió entonces, en aquel Pleno, que los servicios jurídicos municipales desaconsejaban presentar el recurso porque consideraban que no se iba a ganar, al tiempo que informó que había alcanzado un acuerdo con los vendedores por el cual el Ayuntamiento quedaba eximido del pago de los intereses si no recurría la sentencia.



Sin embargo, la oposición, con 11 votos, obligó al Consistorio a presentar un recurso que ahora, tal y como se ha dado cuenta en el Pleno de septiembre, ha sido desestimado por el Tribunal Supremo, por lo que definitivamente el Ayuntamiento tendrá que pagar no sólo el principal de la deuda, los 1,9 millones, sino otros 1,4 millones más en concepto de intereses que se habrían ahorrado las arcas municipales gracias a la gestión del Equipo de Gobierno.

El teniente de alcalde delegado de Matalascañas, José Miguel Espina, ha dado cuenta de la sentencia judicial en el Pleno del Ayuntamiento, tras lo que ha lamentado que, “tal y como advertimos en su día, esta actuación llevada a cabo por los tres partidos de la oposición le vaya a costar al conjunto de los almonteños y almonteñas un total de 1,4 millones de euros”.

En base a ello, el edil ha acusado a los grupos políticos de PP, IU y Mesa de Convergencia de haber “perjudicado al Ayuntamiento y al conjunto de los ciudadanos de nuestro municipio únicamente por intereses partidistas”.



“Ahora tendremos que pagar entre todos los almonteñas y almonteñas una actitud absolutamente irresponsable que nuestro Equipo de Gobierno ya había corregido, pues alcanzamos un acuerdo con los vendedores para que al Ayuntamiento no le costara dinero, en concepto de intereses, la denuncia que había puesto el anterior gobierno municipal del PP y que había sido desestimada por la Justicia”, ha subrayado Espina.