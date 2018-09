El PP pedirá la reprobación del alcalde de Bonares al entender que "miente" sobre "unas ayudas a cargo de los ERE"

huelva24.com

Ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario

Según ha destacado el portavoz del PP en el Ayuntamiento bonariego, Santiago Ponce, su grupo va a pedir explicaciones "sobre las ayudas recibidas y sobre el hecho de que el alcalde haya mentido, ya que él mantiene que cuando recibió estas ayudas ya no era miembro ni presidente de esta cooperativa".

Ponce ha precisado que "existe documentación más que solvente y acreditada que vincula al alcalde, y en 2002 presidente de aquella cooperativa, y que ponen de manifiesto que esta cooperativa recibió una ayuda de 150.000 euros en 2002, a la que se sumó en 2010 otra de 750.000 euros".

Así, ha añadido que "es completamente falso que el alcalde no tenga nada que ver con las ayudas recibidas" y, en este sentido, ha explicado que "bien es cierto que no todo el montante se gestionó en su periodo como presidente, pero sí una ayuda de 150.000 euros, ayuda que consta en las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y en las diligencias abiertas por la Guardia Civil en la investigación de esta trama".

"Lo peor de estas ayudas no es que se recibieran de un modo irregular, sino que no se sabe ni el destino ni el uso que se le ha dado a los 900.000 euros recibidos", ha matizado el portavoz del PP. Por ello, ha señalado que piden ese Pleno extraordinario porque "no podemos tolerar a un alcalde que mienta".

Ponce ha remarcado que "entre los años 2002 y 2010 Coborja recibió sendas subvenciones con el objetivo de revitalizar la cooperativa y garantizar su continuidad y la de sus empleados".

Sin embargo, ha añadido Ponce, "todos sabemos cuál fue el final de Coborja: despido de todos sus trabajadores, deudas con Hacienda, Seguridad Social, proveedores y entidades de crédito, hasta el punto de haberse ejecutado la hipoteca y, por tanto, el embargo de sus instalaciones".

Por ello, ha considerado que "no se puede entonces permitir como bonariegos que la localidad esté en el foco del mayor caso de corrupción política de la historia de España, por lo que es de justicia que se den las oportunas explicaciones". Asimismo, ha subrayado que "tampoco podemos permitir que el alcalde de Bonares mienta deliberadamente y no asuma responsabilidad política alguna por mentir".