Puesta de largo por todo lo alto para el Sporting Puerto de Huelva 2018/2019

huelva24.com

Miércoles, 12 septiembre 2018 | Leída 23 veces

fútbol > primera división femenina

En un acto presentado por Nardy Lafuente y organizado por el Puerto de Huelva, principal patrocinador a partir de esta temporada del club, fueron pasando por el atril instalado en el paseo de la Ría las diferentes autoridades de las distintas instituciones, después de tomar la palabra la presidenta del club, Manuela Romero. La dirigente del Sporting Club de Huelva quiso dar "las gracias a las autoridades y a nuestro patrocinador principal por estar aquí, a todos los aficionados, y a toda la cantera", también presente en el acto. "Es la temporada nº 13 en Primera División, son muchos años de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de ilusión. Somos un club humilde y modesto, el más de la categoría, pero hemos conseguido grandes cosas, como tener 8 equipos de cantera, un equipo en Primera División, ganar la Copa de la Reina, la Copa de Andalucía, y tener un fútbol base extraordinario".

Romero recordó que "todo eso" se ha conseguido, "por supuesto, con mucho trabajo y mucha constancia no solo mía, sino de todas las personas que nos han apoyado siempre. El fútbol femenino está creciendo mucho y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de ue Huelva tenga un equipo en la máxima categoría. Vamos a luchar por conseguirlo, por seguir ahí. Sabemos que vamos a tener que trabajar mucho, que estamos en desventaja con los demás, que casi todos pertenecen a un masculino pero tenemos algo que no se compra con dinero, que es la ilusión y esa nunca nos va a faltar. Las ganas y el esfuerzo son los valores de nuestro club, que me han inculcado desde pequeña. Quería dar las gracias a todos los que estáis aquí hoy, pedir el apoyo de todos los aficionados y de todos los patrocinadores y las instituciones. Soy la persona menos importante de las que está aquí, así que ya les cedo la palabra" a todos los representantes de las instituciones de Huelva capital y provincia que acudieron al acto.

Diputación de Huelva

Tomó la palabra el diputado de Hacienda y Administración de Deportes, Francisco Javier Martínez Ayllón. Tras comenzar con un saludo a todas las instituciones, el representante provincial quiso "empezar por llevar la contraria" a la presidenta sportinguista: "tú eres la persona más importante aquí", ya que junto con Antonio Toledo "habéis hecho este sueño que empezó hace tantos años hoy sea una realidad. No te quites méritos porque los tienes todos, no lo vuelvas a hacer, ¿vale?", dijo antes de que el público rompiera en aplausos.

Tras hacer un repaso de alguno de los representantes institucionales presentes, destacó lo "abrigada" en este sentido de que iba la presidenta en esta acto de presentación. "Y porque os lo merecéis, no es casualidad que esté tantas instituciones y patrocinadores privados, es el trabajo de muchos años de la cantera, sois un equipo con futuro. Se ha hablado aquí de vuestros triunfos pasados, pero no quepa duda que esa no es más que la antesala de lo que está por venir. No hay más que ver al primer equipo actual pero si uno ve la cantera, la fuerza, las ganas y el ímpetu con el que vienen por detrás, esa ilusión va a traer tardes de gloria a Huelva, y vosotras vais a ser las protagonistas".

Destacó también, además del "trabajo de muchos años", el patrocinio del Puerto de Huelva, "un empujón fundamental en una vía de trabajo que es todo un acierto, que es el de implicarse por parte del Puerto con la ciudad de Huelva y con la provincia de Huelva como una parte intrínseca de la misma. Es muy importante pero yo creo que vosotras, y yo ahí meto no solamente a Manuela y a Antonio, sino a todo el primer equipo hasta las más pequeñas, a las madres y los padres de todas vosotras, habéis conseguido algo que muy pocos han conseguido y en muy poco tiempo: habéis roto un techo de cristal que hasta hace muy poco tiempo parecía imposible, habéis conseguiro que el deporte femenino, del que tan buenos ejemplos tenemos en la provincia de Huelva, tanto a nivel individual como colectivo, brille al más alto nivel. Habéis hecho que nada ni nadie os diga que no podíais, y pudisteis, os tengo que dar las gracias por haber marcado un camino".

Junta de Andalucía

Natalia Santos, delegada de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, quiso "en primer lugar felicitar al Sporting Puerto de Huelva por hacerse un hueco en el decálogo de señas de identidad de nuestra provincia. El Sporting Puerto de Huelva es también una muestra de la lucha por la igualdad en el deporte. El fútbol es también una práctica deportiva para las mujeres, que estamos demostrando que este deporte no es solo masculino y que con esfuerzo es posible triunfar, como demuestran estas chicas. Les habéis marcado un buen gol a desigualdad y en nombre de las mujeres os lo agradezco públicamente. Desde la Junta tenemos claro y en esta línea la Ley del Deporte de Andalucía, que aboga por la igualdad, fomentando la práctica deportiva de la mujer y su participación en órganos decisorios de las entidades y federaciones deportivas".

La representante del gobierno autonómico también destacó que "la palabra deportista no tiene género, es inclusiva por sí misma. El deporte es una de las mejores herramientas que tenemos para alcanzar este objetivo, un ejemplo de ello es Manuela Romero, la presidenta de este club, a quien quiero reconocer su labor incansable, su compromiso, su fuerza, para sacar adelante este proyecto con muchas ganas. De todo corazón, Manuela, muchísimas felicidades. El Sporting es para la Junta de Andalucía una prioridad en cuanto al apoyo institucional. Por eso, desde los inicios, la Consejería de Turismo y Deporte nos encontramos entre los principales patrocinadores de este club, que ha demostrado con creces que merece el apoyo de todos y de todas, para seguir creciendo y obteniendo buenos resultados. No solo de las instituciones, el apoyo debe extenderse a toda la ciudadanía. Por eso animo a los onubenses a hacerse socios y socias del Sporting Puerto de Huelva y a acudir a los partidos, para que el equipo sienta su calor, el calor de su tierra, de su gente".

Por último, resaltó que "el Sporting Puerto de Huelva va más allá de su primer equipo, es también cantera, como podemos comprobar esta tarde, de muchas deportistas que ven en este club una oportunidad para jugar al fútbol, con partir su pasión y valores como el esfuerzo, la tolerancia, la convivencia y también en este caso la solidaridad entre mujeres. Por último, quiero agradecer al Puerto de Huelva y a su presidente su apuesta por este club, su apuesta por Huelva. Felicidades por la decisión de uniros al proyecto del Sporting. Ojalá tengamos una temporada llena de éxitos. Suerte para las jugadoras, para el equipo técnico y para el equipo directivo de este club. Enhorabuena a todos".

Subdelegación del Gobierno

La subdelegada del Gobierno de España, Manuela Parralo, se encontraba "muy feliz de estar aquí con vosotros. Hace muchos años conocí a Manuela Romero y a Antonio Toledo, dos luchadores, dos personas que han estado siempre ahí llamando a las puertas de las administraciones, pero no para ellos, sino para defender un proyecto que merece, que ha merecido y que sigue mereciendo la pena. Enhorabuena, Manuela, eres una gran mujer. Enhorabuena, Antonio. Sois los fundadores, el alma de este equipo".

Se remontó a 1914, "cuando se disputa en Barcelona" el primer partido de fútbol femenino. "Fue en plena I Guerra Mundial y tras el partido se escribe una crónica en el Mundo Deportivo" en la que se critica a este encuentro y en el que se resumen "muy bien las dificultades que han acompañado este deporte, que todavía siguen acompañando a este deporte por el que tanto está luchando y por la apuesta tan grande que ha hecho en este caso el Puerto de Huelva. Felicidades, presidente, creo que no estás equivocado, has apostado bien, sabiendo que vamos a tener seguro grandes reconocimientos porque este club, seguro, no nos va a defraudar".

"Desde 1914 hasta acá ha llovido mucho, pero, como ha puesto de manifiesto nuestra delegada de Cultura, todavía queda mucho camino por recorrer en este mundo masculinizado como es el deporte y como es concretamente el deporte del fútbol. Estáis por encima del deporte masculino del fútbol en Huelva, no un poco, muy por encima, estáis en la primera liga y es un orgullo para todos los onubenses. Enhorabuena a la cantera, enhorabuena a las jugadoras, enhorabuena al equipo técnico, a Antonio Toledo como entrenador fiel que ha seguido desde el principio, y la presidenta y las autoridades y en especial al presidente del Puerto por esta apuesta que a todos nos enorgullece. Muchísimas gracias", sentenció.

Puerto de Huelva

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos, tomó la palabra a continuación para dar las "buenas tardes a todos y todas" y afirmar que "seguramente hay grandes clubes de elite en España pero ninguno tiene un marco tan bonito como el que hoy presentamos".

En pleno paseo de la Ría, José Luis Ramos recordó las palabras de Martínez Ayllón: "decía nuestro diputado que el fútbol en Huelva tiene nombre de mujer". Y fue más allá: "el deporte en Huelva tiene nombre y cara de mujer: Marta Garrido, Laura García-Caro, Carolina Marín y hoy nuestras espartanas. Nuestras espartanas, y qué bien adjetivado están nuestras espartanas. Decían en Grecia que las espartanas realmente eran las que ganaban las guerras, no los maridos. Las espartanas marcaban las estrategias, y por eso les ganaban a todos los pueblos más poderosos que ellos. Ese era el valor que tenían las espartanas".

Ramos afirmó que este acto de presentación bajo el auspicio del Puerto de Huelva se convertía para él en "un premio. Cuando hace unos meses viene a mi despacho la gran espartana de Huelva, Manuela, esa espartana que va de palco en palco del fútbol español, de equipos con presupuestos de millones de euros, que traen brasileñas, argentinas... las mejores jugadores del mundo. Y Manuela sigue compitiendo, y nos quedamos a un pasito de meternos en la copa. Peleamos con los mejores clubes de este país. Para eso hay que tener mucha fuerza, Manuela, para eso hay que ser una gran espartana. El trabajo que has hecho ha sido incansable, porque lo más fácil muchas veces es aburrirte, una temporada y aburrirte", y recordó el déficit de instalaciones deportivas que tiene a su disposición la entidad para poder ejercer su labor, al tiempo que ofreció su mano y el de las instituciones al club, que le entregó una camiseta con su nombre y el dorsal número 8 al finalizar su intervención.

Ayuntamiento de Huelva

El último en intervenir en este turno de oratoria fue el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Tras saludar a todos los asistentes, el primer edil afirmó que "nosotros sentimos el fútbol como algo propio, como algo que viene unido a nosotros, nos sentimos muy orgullosos de nuestra vinculación, de nuestra aportación a algo tan importante, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural y social, desde el punto de vista emocional. Pero nos sentimos especialmente orgullosos y presumimos del Sporting, de nuestro equipo femenino, de las jugadoras, no solamente por los logros, que son muy importantes. De hecho, somos el único equipo campeón de la Copa de Andalucía, no hay otro y tenemos que seguir siéndolo".

Pese a ello, "el éxito del Sporting no es ganar la Copa de la Reina, no es permanecer durante tanto tiempo en la máxima categoría, no es sacar la Copa de Andalucía. El éxito del Sporting es jugar cada domingo, es entrenar, es hacer que vivamos el fútbol femenino como algo especial, que nos sintamos movidos y quien no haya tenido la oportunidad de representarlo se lo recomiendo de manera entusiasta, que vayan a verlo jugar, porque van a disfrutar de entrega, de sacrificio, de calidad, de mucha calidad, de armonía, de sentido de equipo, de sentido del deporte, de amor por el fútbol, de un magnífico rato en la grada, de una afición entusiasta, porque se lo merecen, porque pelean, porque luchan, porque seguramente es una de las mejores herramientas de promoción que tenemos, llevan el nombre de Huelva por toda España".

Recordó que "ajenas a la profesionalización del fútbol femenino, a la apuesta que se hace desde los estamentos deportivos del fútbol por la categoría femenina, mantenemos el nivel competitivo, porque mantenemos la ilusión, el sentimiento. Dice el Sporting en esta campaña 'siéntelo tú también'. Hay que sentir muchas cosas, y no solamente ese sacrificio, ese trabajo, esa entrega, esa superación, sino también las dificultades, que es uno de los elementos fundamentales de las señas de identidad del Sporting, pero es divertido, se disfruta con el Sporting, se siente uno orgulloso con el Sporting, se pasa mejor que se sufre con el Sporting, porque solamente verlas, solamente con cómo demuestran en el campo ese amor por el fútbol hace que uno entienda la grandeza que tiene el deporte, la grandeza que tiene el fútbol, la grandeza que tiene la categoría femenina del deporte del fúitbol y sobre todo la grandeza que tiene el Sporting. Yo me siento muy orgulloso de acompañar al Sporting en su viaje todos los años por la máxima categoría del fútbol femenino español, y estoy seguro que aun tomando en consideración las dificultades, que actualmente tenemos, sobre todo relacionadas con las instalaciones, con los entrenamientos y con el campo de juego muy pronto vamos a vivir una realidad completamente diferente".

Tras las palabras del alcalde de la capital, fueron presentándose una a una todas las jugadoras del primer plantel, que posaron para las distintas fotografías, primero la del plantel por separado y a continuación con el cuerpo técnico y médico, y con las distintas autoridades. El acto se cerró con una gran foto de familia con todos los escalafones inferiores, como es tradicional en este tipo de eventos.