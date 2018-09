Caye Quintana ante la visita al Murcia: "No le tenemos miedo a nadie y podemos jugarle de tú a tú a cualquiera"

huelva24.com

Miércoles, 12 septiembre 2018

El delantero isleño Caye Quintana ha sido el protagonista ante los medios de comunicación este miércoles en la Ciudad Deportiva tras la vuelta al trabajo de la plantilla del Recre. Sobre sus primeras sensaciones en su regreso al Decano tres años después de su salida del club, decía que "al final uno trabaja para que las cosas salgan y para contar lo máximo posible para el míster. Siempre se puede mejorar todo y llevo un gol en tres partidos y se pueden meter cinco, pero las cosas me están saliendo bien tanto a mí como al equipo. De momento el equipo está haciendo un buen trabajo. Llevamos siete puntos de nueve posibles y vamos a Murcia con la intención de hacer un buen partido para no salir de esa zona de arriba, que es en la que queremos estar toda la temporada".

"Aquí hay muy poca diferencia entre unos equipos y otros. Equipos con poco presupuesto, como por ejemplo el Don Benito, empatan con el Cartagena, que tiene un equipazo, y al final los resultados son muy cortos y creo que a va a ser la tónica de todo el año. Tenemos que intentar seguir siendo sólidos atrás y arriba aprovechar las oportunidades que tengamos", destacaba sobre los pocos goles que se están viendo en este inicio liguero en el grupo IV de Segunda B.

La baja de Iago Díaz podría provocar que ante el Murcia el próximo domingo Caye Quintana juegue en la banda y no como referencia ofensiva: "Es una decisión del míster, y si decide ponerme en banda pues trataré de hacerlo también lo mejor posible. Al final esto es un grupo y todos intentamos dar nuestro máximo rendimiento donde juguemos. Está claro que los delanteros, cuanto más cerca estemos del área, tendremos más posibilidades de hacer gol, pero he jugado mucho en banda y si el míster me requiere en ese puesto trataré de hacerlo bien porque lo que quiero es seguir jugando, sea donde sea, y aportarle cosas al equipo".

Sobre la crítica que está recibiendo el Decano de que le hace falta mejorar en el último pase para crear más ocasiones de gol, el isleño pedía paciencia señalando que "los partidos en Segunda B son muy cerrados y sabemos cómo tenemos que jugar en esta categoría. Al final aquí en el Nuevo Colombino los rivales no van a salir a tumba abierta sino más bien a encerrarse para ver lo que pueden sacar, así que tenemos que saber atacar también ese tipo de partidos cuando se atascan. Pero nos estamos sintiendo también cómodos así. Esperemos también que el césped se ponga pronto mejor porque sabemos que podemos hacer mejor fútbol que el que venimos haciendo. Durante los entrenamientos trabajamos todo tipo de facetas y tenemos jugadores de mucha calidad. Si seguimos trabajando de la misman manera seguro que los goles llegarán pronto".

Y en cuanto al duelo en la Nueva Condomina, argumentaba que espera "un partido bonito de los que a todo el mundo le gusta jugar. Es un gran estadio, como el nuestro, y un gran equipo. Pero si al final quieres estar arriba tienes que sumar también ante este tipo de rivales. Nosotros no le tenemos miedo a nadie y creo que podemos jugarle de tú a tú a cualquiera porque tenemos una plantilla tan buena como la de ellos. Ahora nos estamos midiendo a varios rivales fuertes, pero los puntos valen igual con todos y vamos a ir partido a partido y con la intención de sumar los tres puntos. Ellos han firmado muy bien y también están siendo sólidos". Por último, sobre el hecho de que esta tarde el Murcia juegue partido de Copa del Rey, le restaba importancia y no cree que noten el cansancio contra el Recre: "Tienen una plantilla muy amplia y juegue quien juegue el domingo no se notará y van a intentar ganar".