Manolo Santana: "Si seguimos en Tercera moriremos porque no tiene sentido"

R. U.

Miércoles, 12 septiembre 2018 | Leída 79 veces

fútbol > tercera división

11.24 h. "La supervivencia del San Roque pasa por estar cuanto antes en Segunda B como mínimo", indica el secretario técnico, que se muestra crítico con la categoría: "Los filiales que hay son de mentira porque no son al uso y adulteran un poco la competición, ya que fichan a jugadores de 26 ó 27 años con la idea de ascender". Y del Recre apunta que "va a estar en la zona alta porque tiene bastante mejor equipo que otros años".

Manolo Santana, el secretario técnico del San Roque de Lepe, ha atendido a Cope Huelva y ha aludido a los objetivos del equipo aurinegro para la campaña que acaba de comenzar. "Esta temporada, como siempre, aspiramos a estar lo más arriba posible. La supervivencia del San Roque pasa por estar cuanto antes en Segunda B como mínimo. Si seguimos en Tercera División aquí evidentemente moriremos porque no tiene sentido. La idea es intentarlo esta temporada de nuevo aunque quizás sea el año más difícil por lo menos de los diez últimos porque hay equipos con muchísimo nivel y con muchísimo presupuesto. Además, hay filiales que desde mi punto de vista adulteran totalmente la competición porque tienen un nivel distinto al nuestro", matizaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

"Nos han metido dos goles de fuera del área por la escuadra, que no es nada fácil de ver en esta categoría en dos semanas seguidas. Además, la semana pasada sufrimos una expulsión después de una actuación teatral de un rival al que parecían que lo habían matado y nos sacó una tarjeta roja en el minuto 30 y después fuimos superiores al Xerez en la segunda mitad. Podíamos haber ganado los tres partidos, pero también haberlos perdido porque todo está muy igualado. Pero las sensaciones son bastante buenas", apuntaba del inicio liguero del cuadro aurinegro, que lleva un triunfo, un empate y una derrota hasta la fecha.

Sobre la categoría, Santana explicaba que "el Utrera y el Ceuta han tirado la casa por la ventana, también está el Algeciras... y después los filiales, Betis, Cádiz, Córdoba e incluso el Sevilla C. Son filiales de mentira porque no son al uso y adulteran un poco la competición, ya que fichan a jugadores de 26 ó 27 años con la idea de ascender de categoría. Hay ocho o diez equipos que cualquiera de ellos puede estar arriba y nosotros aspiramos a ser uno de ellos".

De su próximo rival, se mostraba respetuoso: "El Guadalcacín sobre el papel no es de los gallitos de la categoría, pero no podemos relajarnos. Si queremos estar arriba no podemos fallar en los partidos de casa, y más ante rivales en teoría de la parte baja de la tabla. Tenemos que tener confianza cero, y más viniendo de una derrota".

Por último, el secretario técnico lepero hablaba también del proyecto del Recre diciendo que está "convencido de que este año hay un equipo muy serio y muy sólido. Es verdad que todavía no ha hecho un juego preciosista y vistoso pero es un equipo que está muy bien armado. Todavía no ha recibido ningún gol. Creo que va a estar en la zona alta porque tiene bastante mejor equipo que otros años. Es un equipo de la categoría, que entiende como hay que jugar los partidos, y que tiene un entrenador que también conoce bastante bien el grupo. Quiere armar el equipo desde atrás, no encajando goles, y es cierto que todavía le falta un poco más de imaginación en la zona ofensiva, pero poco a poco lo irá consiguiendo".