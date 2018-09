Javier Jiménez: "El Recre no tiene voluntad de pagar y lo que no pueden hacer es esconderse para ver si nos olvidamos"

huelva24.com

Javier Jiménez, responsable de Krypteia Sports y cara visible del grupo que opositaba a la compra del paquete mayoritario de acciones del Recreativo de Huelva, intervino este lunes en Antena Huelva Radio, donde destacó entre otros asuntos, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "la principal estrella del Recreativo está en los despachos y es Óscar Carazo. Junto con José María Salmerón hacen el tándem idóneo. Además, dentro de nuestras posibilidades les hemos dado nuestro máximo apoyo. A la hora de incorporarlo, Eurosamop es quién aplica su gestión que tiene bajo contrato, la social, deportiva y económica. Nosotros en el acuerdo que tenemos con ellos siempre les hemos asesorado cuando nos lo han pedido y en este caso también lo hicieron. Por ello la decisión fue tomada por la empresa que gestiona al Recreativo, Eurosamop y apoyado por nosotros. No fue fácil, ya que Óscar Carazo es una persona que tiene su personalidad, es muy directo, el año pasado estuvo aquí un tiempo, tuvo sus problemas, pero siempre ha contado con todo nuestro apoyo y al final, aunque no fue una tarea fácil, ahí está en la dirección deportiva. Es triste ver que no ha tenido ni una presentación como director deportivo y él tuvo muy claro desde el principio quién tiene que ser el entrenador, en contra de lo que tenga que estar en contra. Lo tiene clarísimo y además cuenta con todo nuestro apoyo. Para eso se le ha nombrado director deportivo. Cuando nos preguntan sobre el entrenador, nosotros dejamos claro que será el que decida el director deportivo. Nosotros no podemos opinar y además creo que no se ha equivocado".

En cuanto al fallido proceso de venta, Jiménez dijo que "todavía no hemos recibido ningún tipo de comunicación oficial al respecto. Es cierto que han habido otras actualidades que requieren que demos alguna respuesta, pero cuando tengamos la comunicación oficial de la decisión y cuando veamos documentalmente los motivos escritos, en forma cómo tiene que ser, pues daremos la respuesta adecuada. Es cierto que se ha dado una rueda de prensa y se ha dicho extraoficialmente, pero nosotros a eso no queremos contestar porque somos gente seria y queremos ver por escrito los motivos del rechazo. Y a partir de ahí daremos una respuesta".

El informe de la liga y las auditorías

También cuestionaba el hecho de que "el informe de la liga, al principio se decía que era desfavorable y ahora las últimas declaraciones que he escuchado es que no es cuestión de un informe desfavorable sino de la cláusula de los pasivos ocultos. Vamos a ver, respecto a esa cláusula tengo que decir que nosotros aceptamos todas las condiciones del pliego y así lo reflejamos. Lo que no somos unos insensatos ni unos inconscientes. El club está sin auditar y en una auditoria si te sale un pasivo oculto, el responsable no es ni el auditor ni los anteriores gestores, y no sabes a lo que te enfrentas... Obviamente no puedes responsabilizarte de esto. Todo tiene matices jurídicos y todo es interpretable, ya que en caso contrario no existirían los jueces, los abogados o los Tribunales Superiores. Nosotros cuando hacemos la oferta y dejamos claro que aceptamos todas las condiciones del pliego, como todo es matizable y así se nos dice, hay que destacar que en un proceso de este tipo hay reuniones, consultas y nos hemos visto con gente técnica, no técnica, gente responsable de esto y al final llegamos a la conclusión que esa era la oferta que teníamos que hacer. Yo insisto que todo es matizable, nosotros cumplimos y luego lo que si hacemos es un matiz, en el que decimos que si aparece un pasivo oculto que supere los 9,5 millones de euros que dicen que si aparece los descontaremos de la deuda que hay que devolver al Ayuntamiento, nosotros no podemos hacernos cargo. Pero ya no más de los nueve millones, ya que eso se devuelve en diez años, es que si te aparece un pasivo oculto a corto plazo de 2 millones, ¿qué pasa? Algunos dirán que eso no es cumplir el pliego de condiciones. Yo no soy abogado, pero tenemos un equipo de abogados muy bueno, experto y del que nos fiamos. Entendíamos que poniendo ese matiz, no incumplíamos el pliego de condiciones. Y además hemos consultado con mucha gente, hemos tenido conversaciones y al final nuestra oferta estaba bien presentada como la presentábamos. También entiendo que si no lo estaba, cuando abrieron el sobre B y vieron eso, ni informe de la Liga ni nada. ¿Entonces porque mandas el informe a la Liga? Si ya, según dices, esa cláusula o matiz que ponemos ya no es válida. ¿Para qué haces trabajar a la Liga en vano? No nos cuadra".

El empresario madrileño también denunció que "lo de las auditorias no lo entiendo. No sé porque el club no está auditado, se supone que ahora hay dinero de los abonos. Entonces, en una compañía que has puesto medio millón y te están pidiendo otro medio millón más, está sin auditar, te dicen que te fíes de lo que te han enseñado cuando el primer día que te reúnes, aparece un embargo de la Seguridad Social de 860.000 euros y cuando la semana siguiente aparece un millón de euros que reclaman por los derechos de un jugador... Cuando empiezas a ver todos los contingentes que hay, ¿cómo me voy a fiar yo de la información que se me da si no está auditada? No puedo. Tengo que ser responsable y si al final deciden echarnos por esa matización que además siempre se nos dijo que no nos echarían.. ¡Olé! Nos echan porque somos serios, somos sensatos, responsables con nuestros inversores y participes. Y no podemos arriesgarnos a que mañana nos salga un pasivo oculto superior a esa cantidad o a corto plazo".

A este respecto añadió que "a nosotros se nos ha dicho que las cuentas están auditadas, pero lo que no había era dinero para pagar la auditoria. Yo ahora entiendo que si hay dinero. Nosotros podemos tener muy buena fe, pero Krypteia Capital es un fondo de inversión y en España no habrá más de cien; registrada en la Comisión de Mercado de Valores, tenemos un prestigio con una serie de instituciones, hay una serie de responsabilidades civiles y penales de los administradores y nosotros no nos podemos fiar de la buena fe de la gente, cuando además no lo han demostrado. Si no existe una auditoria y tras varias reuniones técnicas y no técnicas, se decide presentar una oferta. Y si tú crees que no es adecuada, cuando abras el sobre B nos lo dices. ¿Pero porqué esperamos tanto entonces con el informe de la liga? El pliego es muy claro al respecto, nosotros tenemos que hacer un plan de viabilidad y presentárselo a un experto independiente que aún no sabemos quién es. Y esperamos saberlo porque al final tendremos el expediente de la decisión y ahí tendrá que aparecer todo. Nosotros lo que teníamos que cumplir eran los estatutos 54 y 55, que es estar al día con los pagos con Hacienda, organismos públicos, con los jugadores y los clubes, y que tengas unos ratios de deuda neta que cumplas. Y eso lo cumplíamos y es lo que la liga tiene que intervenir. Pero la verdad es que no sé que se le ha dicho a la liga, no se que se le ha pedido a la liga y no sé qué información se le ha dado a la liga. Si he visto la respuesta de la liga porque se filtró, cosa que no se filtró la contrarrespuesta nuestra de 120 páginas, ni el informe final de esas 120 páginas a la liga. Pero por la respuesta de la Liga de Fútbol Profesional ya sabemos que no se le ha pedido lo que aparece publicado en el pliego. Estamos seguros al cien por cien que la liga no ha dado un informe desfavorable de nosotros. Con la liga tenemos importantes acuerdos de negocio y obviamente tenemos una relación por otros temas, y más o menos podemos tener una información".

Próximos pasos de Krypteia respecto al préstamo

En cuanto a los próximos pasos que dará Krypteia Capital, Javier Jiménez confirmó que "si nos llamas nosotros siempre respondemos, pero activamente nosotros no vamos hacer nada, salvo defender nuestros legítimos intereses. Dicen que no hay urgencia en comunicarnos la decisión, pero yo creo que urgencia sí que hay... Hay un préstamo vencido. A nosotros nos están ofreciendo otros temas relacionados con el deporte, pero de momento nadie se ha comunicado con nosotros. Lo que tenemos claro es que no vamos a poner en marcha la táctica de la avestruz, como si están haciendo con nuestro préstamo".

Sobre el préstamos que reclaman, Javier Jiménez dijo que "son 465.00 euros, de los cuales 100.000 eran para la Federación porque teníamos un acuerdo con ellos y el resto a la AFE. Con nosotros fue la propiedad la que se puso en contacto y nosotros aceptamos porque nuestra intención siempre ha sido y es la de ser propietarios. Se habla mucho del tema de Eurosamop, pero quién salva al Recre el año pasado es Eurosamop y este año es Krypteia Capital. El 30 de junio estaba ahí y por lo que sea no se encontraban los fondos de otro lado. Nosotros pusimos ese dinero con la intención de ser propietarios, ya que nuestra idea era la de capitalizar esa deuda y también la de Eurosamop. Casi dos millones, por lo que sería como comprar el club por dos millones porque esa deuda desaparecería en el momento que fuéramos propietarios. Tienes que cubrirte, ser responsable y en el caso de que no fuéramos propietarios somos unos meros prestamistas. Nosotros les hemos prestado un dinero con una fecha de vencimiento, que ha pasado. Cumplir ya no van a cumplir. Yo he leído por ahí que cumplirán, no señores. Cumplir es cuando se paga antes del día estipulado como fecha de vencimiento. Luego pagarás, pero ya no cumples. Aquí lo que nos parece mal es que a día de hoy nadie ha descolgado el teléfono para hablar con nosotros. ¿Por qué mandamos el burofax? Porque no nos dejan otra. Si alguien nos llama por teléfono y nos indican que no pueden pagar, lo hablamos y luego ya se verá. Pero como no ha habido voluntad, no nos queda otra que como meros prestamistas reclamar la devolución".

La garantía hipotecaria de la Ciudad Deportiva

En cuanto a la posibilidad de que puedan quedarse en propiedad la Ciudad Deportiva, dejó claro que "eso nunca va a suceder. Es cierto que hay unas garantías hipotecarias, pero lo que queremos nosotros es ser propietarios del Recreativo de Huelva. Evidentemente, en el papel que tenemos ahora de prestamistas, lo que queremos es lo que cualquier entidad financiera pide cuando presta dinero. El banco nunca quiere quedarse con la casa, lo que quiere es que le paguen. Al final te cubres con unas garantías porque no tienen otros activos y otros valores suficientes para cubrir el préstamo en caso de impago. Es cierto que hay una garantía hipotecaria, conformada por la Ciudad Deportiva y otros locales del estadio. Pero nuestra voluntad no es tener que llegar a eso, lo que queremos es que nos paguen y estamos abiertos a negociar. Al menos que por educación nos llamen u nos reciban. Pero lo que no pueden hacer es esconderse, para ver si se olvidan. Eso no nos parece serio. Ahora mismo no hay voluntad de pagar, por lo menos que nos digan si nos van a pagar este año. Cuando se da un comunicado en nombre del Recreativo de Huelva, hay que saber muy bien lo que se escribe. No se puede decir 'ya cobrareis'".

El Trofeo Colombino

En cuanto al acuerdo cerrado entre el Recreativo de Huelva y la empresa Blackswan, en la que han adquirido los derechos sobre el Trofeo Colombino y la gestión de los palcos vips, Jiménez dijo que "nosotros no tenemos nada que ver. Blackswan es una empresa en la que el administrador era Óscar Romero y él entendió que como la idea era ser propietario, por higiene tenía que dejar de ser administrador de esa empresa y ahora lo es otra persona. Sabemos que están trabajando en la organización del Trofeo Colombino y lo que se hizo es adquirir los derechos de uso de unos palcos. Hemos pagado ya una cantidad de entrada, ahora tenemos que pagar el 12 de septiembre otra y en enero otra. Al final son 200.000 euros el precio fijado, por la que esta compañía, Blackswan, adquiere los palcos y el Colombino por diez años. Sé que están teniendo lugar reuniones con los responsables del club para la organización del Colombino".

El representante de Krypteia Capital denunció que "ningún equipo de Primera División quiere venir con el campo así, y nosotros tenemos contactados a tres que tenían interés. Eso tiene que mejorar y seguro que va a mejorar. Pero hay que ser conscientes de la realidad y no se pueden esconder. Si usted tiene una deuda tiene que decirlo y si el campo está mal también. Lo que no se puede decir es que está bien, porque eso es faltar a la verdad. Lo que hay que hacer es buscar soluciones y además nosotros estamos dispuestos a aportar. Aunque yo no estoy en la parte de Blackswan, cuando se organice me quieren poner a mí de máximo responsable de la organización del trofeo. Nosotros queremos hacerlo en uno de los dos descansos que hay antes de Navidad y están trabajando para que eso sea así. Esperemos que las dos partes cumplan con lo estipulado en el contrato. Aquí no solo puede cumplir una parte, tiene que ser reciproco. En breve tendremos novedades, pero puedo dejar claro que un equipo de Primera División no viene en las actuales condiciones".

No dudó en aprovechar la oportunidad para destacar "la aplicación que hemos instalado en una plataforma informática, que está puesta con cámaras en el campo. La tiene el Real Madrid para el fútbol base y le está ayudando en el análisis de los movimientos de todos los jugadores. Sé que Óscar Carazo y José María Salmerón están encantado con ello. Hemos aportado tecnología cuando nos lo han pedido y también asesoramiento financiero cuando se nos ha facilitado la documentación. Eurosamop son los que tienen que gestionar en exclusiva, pero cuando nos pidan ayuda lo van a tener".



Por último, Jiménez dejó claro que los ingresos no pueden llegar en forma de acuerdos, patrocinios o donaciones de instituciones como Diputación o El Puerto de Huelva: "Aquí aspiramos todos a ir a la Liga de Fútbol Profesional y esto no entra dentro del 'fair play' financiero. Tú no puedes decirle a la LFP que recibes subvenciones o que como eres un Bien de Interés Cultural la deuda me la paga este organismo o este otro, porque no compites. Tienes que tener unas reglas de juego financieras y si nos queremos preparar para la Liga de Fútbol Profesional, pues nos tendremos que preparar".