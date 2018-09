El runrún: Contra la 'ignorancia' catalana, guasa onubense

Martes, 11 septiembre 2018 | Leída 51 veces

Por cierto, un relato al que ha puesto música Jordi Savall, violagambista y director de orquesta a quien escucharemos próximamente en el Gran Teatro, ya que ha sido contratado para actuar en la programación cultural del 25 aniversario de la Universidad de Huelva. Pero hoy nos referiremos a la metedura de pata de La Vanguardia, considerado un periódico serio, que el pasado fin de semana ilustraba en las redes sociales la noticia de la procesión extraordinaria de la Virgen del Rocío por el centenario de su coronación con otra imagen de la misma advocación pero correspondiente al paso de palio la Hermandad de la Redención de Sevilla. Como no podía ser de otra forma, el ‘cambiazo’ no ha pasado desapercibido, aunque en esta ocasión quienes han aludido al desafortunado ‘tuit’ lo han hecho con más guasa que enfado, como podemos ver junto a estas líneas. ¿Por qué no confundir la Sagrada Familia con el Valle de los Reyes egipcio? ¿O un casteller con una foto de ‘Con ocho basta’? Ante todo, que no falte el sentido del humor.

El tercer cierre de Prenatal. Pocos onubenses hay que no conozcan la tienda Prenatal, pues durante muchos años fue el único comercio donde había ropa para bebés, sus accesorios y ropa premamá en Huelva. Estamos hablando de una franquicia que llegó a la capital en los años 80 y ha tenido tres etapas, tres ubicaciones y tres cierres. Empezó en la calle Rico, donde estuvo más años, se mudó a la calle Méndez Núñez, y más recientemente volvió a abrir en la plaza de las Monjas. Se ve que el negocio no es como antes y hay más competencia, y sus gestores han decidido echar el cierre. Así se puede ver en el escaparate del local, en el que se anuncia que “se vende mobiliario por cierre de tienda”. Es posible que alguien que posea otro comercio pueda aprovechar estos muebles, así que si no se han enterado, aquí hay una ocasión.

¿Una Miss España onubense? Se llama Ana Pérez, tiene 19 años y hace cinco que comenzó a hacer sus pinitos en el mundo de la moda, si bien su sueño para el futuro es el de convertirse en actriz. Sueña con poder viajar algún día a Nueva York, se considera una enamorada de Punta Umbría y colabora con causas solidarias como con el programa de acogimiento familiar de menores Alcores. Se trata de la extrovertida candidata onubense a hacerse con el título de Miss World Spain 2018 este fin de semana en la localidad gaditana de Rota. Competirá con otras 51 candidatas de todo el país y la ganadora representará después a España por el cetro mundial. Durante estos días ya todas están pasando varias pruebas antes de la gala final, en la que buscarán ser la sucesora de Elisa Tulián, ganadora en 2017. Mucha suerte para nuestra representante (pinche aquí para ver todas las candidatas) y que cumpla el sueño que tiene desde hace tiempo.