El PP celebrará un foro de sanidad liderado por un sanitario independiente para abordar "las deficiencias"

liderad por Juan Javier Márquez

En rueda de prensa, Mestre ha subrayado que este foro "va a ser muy oportuno" para seguir adelante con el modelo sanitario que defiende el candidato del PP a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno, tras lamentar que PSOE y Cs "hayan llevado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a su peor etapa", expresando su confianza en "poder revertirlo y hablar de un SAS de la excelencia".

Al respecto, ha considerado que las múltiples reivindicaciones de los profesionales y pacientes en Andalucía "tienen que llegar a su fin" y "como prevemos un adelanto electoral, como fruto de esa teatralización de la política a la que ha llevado Díaz a Andalucía, es importante que el PP muestre a los andaluces que es un partido serio". A su juicio, es importante que este foro "ponga de relieve las soluciones que la sanidad onubense necesita, ya que si ha habido una marea en defensa de la sanidad pública andaluza, la de Huelva ha sido una gran protagonista hasta tal punto de crear una asociación".

Del mismo modo, ha remarcado que la creación de este foro "pone de relieve la preocupación del PP en la atención sanitaria de los onubenses, ya que son continuas las reivindicacoines de los pacientes y de los profesionales", refiriéndose a la situación del Hospital Comarcal de Riotinto, "la falta de los Chares y de hematólgos en el Hospital Infanta Elena y, sobre todo, un dato que es demoledor, ya que en estos momentos la provincia onuebnse cuenta con menos médicos por habitante que el resto de las andaluzas".

Mestre ha especificado que este tipo de foro ya se celebran en otras provincias, pero la novedad del onubense radica en "el momento en el que se celebra y en el hecho de que esté liderado por un profesional de la sanidad independiente como es Juan Javier Márquez". Precisamente, Márquez ha asegurado que el objetivo es "hacer un foro de personal sanitario multidisciplinar y crear un grupo con el fin de realizar un análisis serio y riguroso de la situación sanitaria en Huelva, que es deficiente en comparación con otras provincias andaluzas, y a su vez proponer medidas necesarias pero con los pies en el suelo".

Por su parte, el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, ha precisado que en este tipo de foro, ya que se realizarán más sobre otras materias, "se pondrán en valor y se abordarán todas las cuestiones que de verdad preocupan a los ciudadanos en un encuentro que estará abierto a todos". El mismo estará coordinado por la parlamentaria andaluza Carmen Céspedes.

"Los onubenses están hartos de promesas que no se ven consumadas desde hace una década y desde el PP no vamos a parar hasta tener una sanidad en Huelva como nos merecemos porque no se puede permitir que la fusión no se haya revertido todavía, ni que la mitad de los pueblos de la provincia no tengan médicos las 24 horas ni ambulancia", ha concluido González.