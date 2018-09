El runrún: Man o Matic, en extinción

Lunes, 10 septiembre 2018 | Leída 70 veces

confidencial

En las redes sociales no son pocos los que denuncian y comentan cómo dos de sus trabajos, uno de ellos su maravillosa versión del David de Miguel Ángel, han sido presa de un manto de pintura blanca para ser borradas en el espacio que ocupaba el antiguo mercado del Carmen, un lugar que era un auténtico museo al aire libre sobre la desolación de un paisaje que simboliza mucho de lo que es la ciudad. Hace meses ya se ‘limpiaron’ varias por mandato del Ayuntamiento de Huelva y una empresa que instaló un parking en la zona. La indignación y el asombro son grandes: “Hoy he visto esto. Dos grandes obras de Manomatic debajo de una "manita de pintura". Qué asco da cuando vives en un sitio donde la cultura se desprecia de esta forma y se cuida tan poco lo nuestro. Lo nuestro que no sea sota, caballo y rey, claro”, expresó una persona sobre lo ocurrido, opinión secundada por muchos. Incluso equiparaban este ataque al sufrido por otros monumentos de la capital. Frente a la dejadez de las instituciones hacia a su trabajo, hace poco el artista onubense, que tiene obras en grandes eventos y ciudades, anunció que se iba a Nápoles para participar en el Festival OSA, en Diamante (Italia) y que además hizo referencia a un articulo de Goodyear donde se recomienda un paseo cultural por Huelva para disfrutar de sus trabajos. Al respecto decía: “Es una alegría ver la importancia que se muestra desde tales empresas y como por la mayoría de mis conciudadanos. Sorprende la falta en valor que le dan en ocasiones a mis muros desde las instituciones públicas de nuestra ciudad cuando vemos desde otras organizaciones, lugares y personas que se avala nuestros trabajo como una parte importante de la cultura de Huelva”. Nos sumamos a la indignación, porque la calidad de Man o Matic es única y su trabajo admirado en muchos lugares. No son pocas las personas que han venido de fuera buscando expresamente la oportunidad de ver de cerca sus grafitis y no es una exageración. Lo cierto es que como otras cosas, por dejadez y negligencia, lo valioso se deprecia, cae en el olvido y luego se añora. ¿Se convertirá Man o Matic en una especie en peligro en extinción? Esperemos que no.

Se traspasa Granier. En los últimos tiempos hemos acercado hasta esta sección más noticias de cierres que de aperturas de negocios en el centro de la capital onubense, donde la crisis económica sigue haciendo mella. En este caso comentamos el anuncio de traspaso de un establecimiento, concretamente de la cadena de panaderías y cafeterías Granier, que está situado en la calle Tres de Agosto. Especialistas en bollería dulce y salada y en pan realizado con cereales de calidad, han abierto más de 350 centros desde su fundación en el año 2010 (sobre todo en España pero también en lugares internacionales como Londres, Miami, Lisboa o Roma) y ahora anuncian la posibilidad de un traspaso en Huelva, por lo que a buen seguro que surgen interesados tanto por la buena ubicación del negocio como por el hecho de que suele tener una clientela fiel. Y aseguran que "nuestros equipos centrales respaldan a los franquiciados de forma integral. Nos volcamos en apoyarle y asesorarle antes, durante y después de la apertura de la tienda en todas las áreas de negocio".

Una feria sin botellón. Suele ser uno de los pocos espacios/ocasiones en los que aún se puede ver la imagen antaño habitual en nuestras calles cualquier fin de semana. La prohibición de hacer botellón queda ‘indultada’ durante la celebración de ferias y fiestas varias. O no. De hecho, esta segunda opción –la de la negativa- ha sido la elegida por el Ayuntamiento de Bollullos, que se ha propuesto que sus fiestas de este año –a celebrar a partir del próximo día 12- estén libres de botellón, por lo que ha decidido no habilitar ningún espacio especial para su celebración, quedando el mismo prohibido. Así lo está haciendo saber en un bando que está difundiendo a través de sus perfiles en redes sociales con las ‘normas’ generales para su Feria de 2018. Repetimos: botellón prohibido en Bollullos durante la feria. ¿Acatarán los jóvenes –usuarios más habituales de esta modalidad- esta decisión, o se la saltarán arriesgándose a una sanción? De lo que no cabe duda es de que las casetas y los establecimientos autorizados la agradecerán bastante…