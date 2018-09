Otra Universidad

Maite Scricht

Lunes, 10 septiembre 2018 | Leída 11 veces

Lamento, no obstante, que a pesar de que se pueda enfatizar en discursos y programas que este progreso social constituye un objetivo estratégico de la universidad, se acabe constatando cómo ésta mayormente consume sus energías en la farragosa gestión característica de instituciones altamente burocratizadas y marcadas por presupuestos y normativas. Los grupos e individuos con fuertes aspiraciones, además, entran en el difícil equilibrio de conjugar objetivos educativos con intereses empresariales, de grupos políticos y juegos tácticos, a los que sumar los propios intereses básicos de empleados y estudiantes, tales como obtener un título lo antes posible o mantener un empleo en la administración.

En sociología de la educación llevamos a los alumnos a reflexionar sobre los distintos papeles que se les atribuye o que se otorgan a sí mismas las instituciones educativas. Generalmente el alumnado responde bien al ejercicio de pensar y enumerar los objetivos, individuales o colectivos, a veces evidentes, otras veces inadvertidos, que rigen el funcionamiento del sistema. Para ellos es relativamente fácil bucear en este espacio de socialización porque lo viven en primera persona durante la larga trayectoria formativa. El ejercicio les permite verbalizar sus razones para asistir a la universidad y, a su vez, ponerse en el lugar de otros y preguntarse sobre la legitimidad de las diferentes posturas y la ética de las posiciones.

Después de catorce años de servicio como profesora de la Universidad de Huelva pretendo trasladar en esta columna que aquí inauguro los debates a los que tenga acceso y las reflexiones a las que me lleve mi entendimiento. Son reflexiones a menudo compartidas con otros, en los pasillos y en las aulas, otras veces meditadas en silencio. Son muchas las noticias que la Universidad de Huelva genera y traslada a los medios de comunicación locales como éste, Huelva24, mas estas noticias comúnmente hablan de convenios firmados, reconocimientos obtenidos y también de conflictos laborales en sus varias fases de resolución. Se habla mucho menos de cómo la universidad podría participar más en la construcción de un mundo con mayores posibilidades de entendimiento y supervivencia y aquí es donde me gustaría poder contribuir. Sé que la exposición pública mediante la publicación de percepciones personales y propuestas alternativas es hoy por hoy, gracias al anonimato e inmediatez que permiten los medios electrónicos, un terreno abonado para que los lectores crucen los límites del decoro en la expresión de sus comentarios, ya me han advertido. Espero encontrar la fuerza para superar este obstáculo y mantener en el tiempo esta vía de expresión que hoy me he atrevido a canalizar. Que ustedes lo valoren y disfruten.