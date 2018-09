Elena Rodríguez analiza su Mundial: “El nivel ha sido altísimo y tengo que entrenar mucho”

Mario Asensio

Tiro con arco

La arquera onubense Elena Rodríguez regresa este lunes de Italia tras participar en el Campeonato del Mundo de Campo, en el que no pasó el primer corte tras las dos primeras jornadas de la competición de arco compuesto. Acabó en el puesto 23 con 348 puntos a un puesto y 13 puntos de la última clasificada, la austriaca Wildmann Bettina en el estreno y en la segunda jornada perdió un puesto.

Rodríguez afrontó su primer Mundial en esta especialidad, en la que se inició este año y reconoció que tiene que seguir protagonizando avances para poder estar a la altura de las más destacadas especialistas. “Ha sido una semana intensa y dura, con recorridos muy técnicos y exigentes a nivel físico”, reconoció a huelva24.com.

“Físicamente me he encontrado bien, pero a nivel técnico tengo mucho que aprender. El nivel ha sido altísimo y me he dado cuenta de que tengo que entrenar mucho y hacer una nueva configuración de material”, explicó.

La onubense estará esta semana en Huelva con su familia y su hijo Gonzalo, al que ha echado “mucho de menos” y el domingo volverá a volar rumbo esta vez a Gotemburgo (Suecia) en el Campeonato de Europa de 3D, especialidad en la que fue campeona del mundo en 2015 y que ha preparado más a conciencia en esta temporada.