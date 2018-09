Punto y final en Bollullos para la Copa Andalucía Máster

huelva24.com

Lunes, 10 septiembre 2018 | Leída 6 veces

ciclismo

La primera manga aglutinó a todas las féminas más los máster 50 y 60, con 1 y 2 vueltas al recorrido previsto, respectivamente. Pelotón agrupado en los primeros kilómetros, por lo que no se vieron afectados por la breve parada que hubo de hacerse al paso del tren en el paso a nivel de Villarrasa. A partir de ahí, el grupo continuó desgranándose de algunos corredores, entre ellos las féminas, que rodaban ya cara a meta, llegando prácticamente juntas pero sin disputar sprint la máster 40 María del Carmen Calvo (C.D. Teambike Utrera) y la máster 30 Lidia Rueda (C.D. Bericlox-Bike) y a pocos minutos la tercera fémina y segunda M30 Teresa Valenzuela (C. C. Semar).

Los M50 y M60, por su lado, continuaban a por su segunda y última vuelta y desde el inicio se produjo una escapada con Jorge Jesús Plata (C.C. Semar) y Javier Atero (C.D. Nutrix Zone Team), que no fueron neutralizados hasta la entrada nuevamente en Bollullos antes de disputarse el sprint final, que cayó del lado de Plata. En cuanto a máster 60, Pedro Conde (Ciclos Castillo FCM) entró en el grupo perseguidor y se garantizó la victoria en su categoría.

La segunda manga estuvo formada por las categorías masculinas M30 y M40, con tres vueltas por delante. En la primera de ellas se produjo una caída en el pelotón que afectó a media docena de corredores sin heridas de gravedad pero que fraccionó el grupo. Ya en el segundo paso por meta un grupo de nueve unidades mandó en carrera perseguido por el grueso del pelotón. Consolidada la escapada se disputó el sprint entre los escapados que llegaron adelantados y a corta distancia el pelotón. En máster 30 la victoria Jesús Benjumea y en máster 40 José Luis Rojas, logrando el doblete para el Polsando.

Ganadores por categorías:

· Máster 30: Jesús Benjumea (Polsando) y Lidia Rueda (C.D. Bericlox-Bike).

· Máster 40: José Luis Rojas (Polsando) y María del Carmen Calvo (C.D. Teambike Utrera).

· Máster 50: Jorge Jesús Plata (C.C. Semar).

· Máster 60: Pedro Conde (Ciclos Castillo FCM).