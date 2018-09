El alcalde se olvida de Eurosamop: "El consejo se tiene que preocupar de captar recursos y sacar adelante la sociedad"

huelva24.com

Lunes, 10 septiembre 2018 | Leída 125 veces

12.15 h. Sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Huelva tenga que volver a poner dinero en el Decano, Gabriel Cruz lo niega destacando que "no hay que poner el parche antes de que salga el grano. El consejo de administración está trabajando en la captación de recursos y en cubrir el presupuesto suficientemente". Y añade que "estamos en una situación ostensiblemente mejor que otros años y más equilibrada".

Gabriel Cruz, el alcalde de Huelva, ha recordado esta mañana una vez más el proceso fallido de venta del Recr este verano. "Más allá de la opinión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) sobre la propuesta económica y financiera y la viabilidad del proyecto de Krypteia, hay un elemento sustancial y esencial por la que la Mesa de Contratación declara desierta la venta, y es que la oferta no cumplía las condiciones del pliego de condiciones. De cinco componentes de la Mesa, cuatro son de carácter técnico y estaba claro que la propuesta no cumplía las condiciones. Ni siquiera fue necesario ver el informe de la LFP", señalaba ante los medios de comunicación.

Mirando ya al futuro del Decano, el primer edil de la capital onubense se mostraba optimista a la hora de que esta temporada sea más tranquila en lo deportivo y en lo institucional que las anteriores, aunque ponía el foco sólo en el consejo de administración a la hora de buscar recursos, obviando que Eurosamop aún tiene firmados nueve años de control del club albiazul en materia deportiva y financiera: "El Recre tiene un consejo de administración y el club necesita generar recursos suficientes para cubrir el presupuesto. Debe cubrir la temporada y atender los pagos de la deuda. Para eso están los ingresos de taquilla, los de los abonos y los ingresos de los patrocinadores y esponsorizaciones. Eso lo tiene que hacer en el apartado privado, y si no el consejo de administración se tiene que preocupar en sacar adelante la sociedad. El Recre se vendería si se cumplen las exigencias de los pliegos, que son garantistas, y no esteamos dispuesto a que se repitan circunstancias anteriores. Además, el Recre no está huérfano y tiene un propietario, que es el Ayuntamiento, y un consejo de administración que vela por el Recre. Esta temporada están cobrando los jugadores y los empleados y tenemos 8.500 abonados cobrando los carnets. Nos hemos inscrito y estamos compitiendo en la categoría con una buena plantilla. En definitiva, hay una situación ostensiblemente mejor que otros años y más equilibrada. Queremos tener suma tranquilidad para poder soñar con lo deportivo".

Y sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Huelva tenga que volver a poner dinero en el Decano, Cruz lo negaba destacando que "no hay que poner el parche antes de que salga el grano. El consejo de administración está trabajando en la captación de recursos y en cubrir el presupuesto suficientemente. Hace tres semanas teníamos cinco mil y pico socios y ahora hay ocho mil y pico. Son buenas gestiones del consejo de administración. El objetivo es cumplir con los pagos, mantener la situación de estabilidad e ir solventando las deudas que tiene el Recreativo, sobre todo los más perentorios, y cumplir con los compromisos adquiridos, como es el del convenio singular con Hacienda. Hay muchos motivos para ser optimistas".