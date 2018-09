El PP denuncia la pasividad del Ayuntamiento a la hora de reclamar a la Junta la reforma de la Ciudad Deportiva

huelva24.com

"falta de instalaciones públicas"

Como ha advertido Miranda, “Huelva cuenta con pocas infraestructuras de nivel, las que existen están en mal estado y mal distribuidas”, lo que para la portavoz hace que la práctica de deporte en lugares públicos “sea cada vez “más complicada”. Ante esta situación, el Grupo Popular ha vuelto a exigir al alcalde que “se ponga del lado de los onubenses y reclame a la Junta de Andalucía la reforma de la Ciudad Deportiva, que se lleva prometiendo desde hace mas de tres años, los mismos años que esta instalación lleva cerrada”. Para la dirigente popular, “es primordial que, de una vez por todas, se pongan en marcha las obras y entre en funcionamiento una instalación tan importante para la ciudad y los onubenses”. Como ha recordado Miranda, actualmente, “se ha tirado el pabellón y la piscina está totalmente inutilizada”, mientras que el nuevo el proyecto “solo incluye una piscina que no es olímpica y, por tanto, no reúne las características de la anterior”.

Por ello, ha remarcado la portavoz del Grupo Municipal del PP, “es necesario que se inicie una nueva política deportiva, ya que ha estado llevando a cabo este equipo de gobierno socialista en lo que llevamos de legislatura ha sido un auténtico fracaso”. En este sentido, ha subrayado que “con el PSOE no solo no hay más instalaciones, sino que las que hay están en mal estado y mal repartidas, dejando zonas en las que no hay ninguna instalación”. Además, ha recalcado que “lo más alarmante es que ante esta falta de proyectos se está recurriendo a la privatización del servicio de deportes”, lo que para Miranda “es una nueva muestra de falta de ideas para esta ciudad”. Una falta de ideas que, ha apuntado Miranda, “están pagando los onubenses, que van a pagar más y van a tener menos servicios”.

A este respecto, la popular ha insistido en que, “como venimos haciendo, desde el Grupo popular, no vamos a permitir que estas medidas tomadas por el alcalde afecten a los trabajadores del servicio de deportes, porque sabemos que la situación actualmente es tensa ya que los trabajadores no están cómodos y al desconocer cuál va a ser su futuro”, por lo que Miranda señala, que espera que no se sigan privatizando los servicios deportivos que ofrece el Ayuntamiento.