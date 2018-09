Salmerón: “Nos ha faltado último pase y una circulación más rápida”

Mario Asensio

Domingo, 9 septiembre 2018 | Leída 73 veces

RECREATIVO-CARTAGENA

22.31 h. El técnico albiazul alaba el trabajo "de diez" de los suyos pero reconoció sus carencias con balón para hacer daño al Cartagena. "El campo está tremendo, no es una excusa, pero es complicado jugar en un campo que se va levantando”, comenta. “Ellos es han limitado a defender y dejar muy pocos espacios", opinó sobre el Cartagena.

José María Salmerón, técnico del Recreativo de Huelva indicó que el partido fue “el típico entre dos buenos equipos”, con una primera parte con “dominio del Cartagena, pero no ha habido muchas ocasiones”. En la segunda “cuando se quedaron con uno menos se han replegado y hemos circulado bien en algunos momento pero nos ha faltado último pase y una circulación más rápida. Además el campo está tremendo, no es una excusa, pero es complicado jugar en un campo que se va levantando”.

“Ellos es han limitado a defender y dejar muy pocos espacios. Hemos tenido el balón algunos momentos y hemos estado mejor pero nos ha faltado frescura y circulación”, expuso el técnico almeriense, que no obstante, se mostró “contento porque el equipo se ha vaciado”.

Comentó que “a nivel general en los 90 minutos no hubo grandes ocasiones y en la segunda parte tuvimos más la pelota, pero en la primera hubo alternancia”. También reconoció que “no acertábamos con los pases, nos hemos precipitado con pases muy lagos y cuando empiezas a fallar pases fáciles en lugar de tener una circulación buena y no se mueve el balón de un lado para otro para que al rival llegue cansado, pero fallar pases te va mermando. Ellos además tenían jugadores con calidad, pero hemos estado bien y no les hemos dado nada con una buena presión tras perdida”.

En cuanto a que se alcanzó la tercera jornada con la puerta a cero, el entrenador albiazul indicó que es un sello del equipo pero que “no quiero que me marquen y marcar. Queremos ser sólidos cuando no tengamos la pelota y generar y hacer las cosas bien”. También puso en relevancia que “no hemos tenido en la segunda parte ninguna circunstancia para peligrar el partido, pero tenemos que mejorar y ojalá el campo esté mejor cada semana”.

Tampoco quiso desaprovechar la ocasión de alabar a su equipo. “hay que estar mucho orgullosos de su trabajo y ponerles un diez por el esfuerzo en cada partido. El equipo llega muerto porque se vacía y tenemos que ir con esa base de generosidad en el trabajo y mejorar”.