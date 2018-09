Dos huesos duros de roer (0-0)

Mario Asensio

RECREATIVO-CARTAGENA

20.50 h. Las defensas se impusieron a los ataques en un choque con intensidad y contundencia. El Recre, con más voluntad que fútbol, fue de menos a más y ganó en empuje a raíz de la expulsión Orfila, pero no logró fabricar ocasiones claras ante un Cartagena bien plantado, leñero por momentos y que se adueño del balón gran parte del duelo, acumulando más disparos a puerta que los locales. El Decano fue dominado en la primera mitad y en la segunda no pudo derribar el muro cartagenero.

Dice la ley del fútbol que cuando no se puede ganar al menos hay que empatar y al Recreativo, tras dos victorias, le valió el punto obtenido con el 0-0 ante el Cartagena, un rival que no empezó bien la liga pero que demostró en Huelva su fortaleza. El Decano se volvió a mostraron sobrio y seguro, pero al contrario que en los os encuentros anteriores le faltó encontrar un gol. No hubo el suficiente fútbol combinativo pero sí ganas y empuje para tratar de hallar ocasiones claras, pero en los 90 minutos no se revelaron en un choque duro, intenso y contundente por ambos bandos en defensa.

Quien estuvo más cerca del gol y por tanto de la victoria fue el Cartagena, que fue dueño de la pelota durante muchos minutos y que acumuló bastantes tiros a puertas, algo con con notable peligro, que abortó un seguro Marc Martínez. La defensa recreativista, un valor enorme esta temporada para el equipo, también hizo su trabajo. En la proyección ofensiva si hubo falta de circulación de balón, velocidad y desborde para desemarañar la madeja de un rival bien plantado y que se encerró tras quedarse con uno menos para que no se notara la inferioridad numérica.

El técnico recreativista José María Salmerón introdujo dos novedades en el once con respecto al que ganó 0-1 al Badajoz la pasada jornada. Alberto Ródenas entró por Lolo Plá en la punta del ataque y Marc Caballé lo hizó por Borja Díaz en el centro del campo. El once, que formó con un 4-4-2, lo integraron Marc Martínez; Pina, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade; Iago Díaz (Lolo Plá, m. 16), Tropi, Marc Caballé, Fernando Llorente; Caye Quintana y Alberto Ródenas. Esperaron su turno en el banquillo Álex Lázaro, Diego Jiménez, Traoré, Borja Díaz, David Segura, Víctor Barroso y Lolo Plá.

El encuentro comenzó con el Cartagena dominando la posesión del esférico y con más llegada que el Recreativo, que trató de mantenerse firme y trabajar bastante sin balón, pero sin enlazar fútbol una vez que lo recuperaba. Su juego era bastante impreciso y costaba horrores ganar metros con control. Para colmo en el minuto 16 Iago Díaz se lesionó y tuvo que entrar Lolo Plá.

Sobre el minuto 20 Fito Miranda probó a Marc Martínez con un disparo que resultó cómodo de detener para el guardameta catalán y seguidamente Pablo Andrade protagonizaba lo primero destacable de los albiazules forzando un córner. Sin embargo, el Cartagena montó la contra y menos mal que entre Israel Puerto e Iván González lograron abortar en el área una jugada bastante peligrosa.

El Cartagena estaba muy bien plantado, trabajaba bien por dentro y no daba opciones a un Recre que seguía sin estar fino, aunque iba asomándose con más peligro. Las combinaciones se iban trenzando un poco más y el área ya no quedaba tan lejos. Sin embargo, el peligro real se sentía más en el área contraria, donde Orfila con un disparo lejano de volea obligó a Marc Martínez a realizar una gran intervención para que el 0-1 subiera al marcador.

Al final se llegó al descanso sin que se moviera el marcador, repitiéndose el guión de duelos anteriores. El Recreativo, por tercera vez, culminó una primera parte de liga discreta, con poca proyección ofensiva, poco fútbol hilado, pero gran seriedad defensiva pese a los errores puntuales. El Cartagena se mostró bien plantado, controló el balón y creó más peligro, pero no supo aprovechar sus ocasiones para ponerse por delante.

El Cartagena, con uno menos

En la segunda mitad el guión no cambió y el Cartagena volvió a hacerse dueño del balón y a manejarlo bien para hacer daño. Julio Gracia con un disparo lejano probó una vez más a Marc Martínez. La situación cambió con la expulsión de Orfila, que tras una dura entrada vio la amarilla y la segunda por protestar seguidamente. El técnico visitante Munúa reaccionó con un cambio y io entraa a Óscar Ramírez mientras el Recre se venía arriba con más empuje que fútbol, un nuevo panorama que reforzó la entrada del canterano albiazul Víctor Barroso en el terreno de juego.

En los siguientes minutos el balón estaba siempre en el lado del campo visitante, con el Recre ganando enteros en sus prestaciones, más intenso, robando más balones y buscando con más ahínco al rival, que reaccionó empleando más dureza a la hora de cortar los avances reacreativistas. Tropi rebañó una gran cantidad de balones, permitiendo a sus compañeros montar la contra, pero faltaba el último pase para encontrar la claridad necesaria para el remate.

En los últimos minutos entró también al campo David Segura y Salmerón se quedó sin cambios. El juego siguió más en el lado del ataque albiazul que en la defensa, sacando córners y cercando al Cartagena, que se defendió muy bien. Una falta al borde del área que Víctor Barroso envió alta fue una de las ocasiones más propicias para desnivelar el marcador.

Los minutos fueron pasando y nada hacía indicar que el marcador se fuera a mover. El Recreativo no arriesgaba más y no era capaz de tener profundidad para desnivelar el choque a su favor y por su parte el Cartagena resistió, se sintió hasta cómodo pese a tener uno menos y tuvo algunas opciones a la contra, que la zaga albiazul contuvo, por lo que al final el cero a cero estaba cantado.

FICHA TÉCNICA:



0.- RECREATIVO: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade; Iago Díaz (Lolo Plá, m. 16), Tropi, Marc Caballé (David Segura, m. 76), Fernando Llorente; Caye Quintana y Alberto Ródenas (Víctor Barroso, m. 61).



0.- CARTAGENA: Mario Fernández, Sergio Ayala, Jesús Álvaro, Moisés, Orfila, Cordero, Elady (Óscar Ramírez, m. 57), Vitolo, Julio Gracia (Juan Moreno, m. 71), Santi Jara y Fito Miranda (Moyita, m. 83).



ÁRBITRO: Antonio Sánchez Sánchez (Comité extremeño). Expulsó por doble amarilla Orfila en minuto 53. Amonestó en los locales a Pina y Lolo Plá; en los visitantes, a Julio Gracia y Cordero y Moisés.

GOLES: No hubo

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la tercera jornada de liga en el grupo cuarto de la Segunda División B, disputado en el estadio Nuevo Colombino ante unos 8.500 espectadores. El nadador onubense David Sánchez, campeón de Europa de 50 metros mariposa paralímpicos realizó el saque de honor.