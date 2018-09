Ya hay fecha para el juicio definitivo contra el celador que abusó sexualmente de una joven onubense en un hospital francés

Fermín Cabanillas

Sábado, 8 septiembre 2018 | Leída 23 veces

los hechos ocurrieron en 2012

La joven, vecina de la localidad de Villablanca, ha explicado que el proceso será estudiado “por fin”, tras seis años de peticiones, en el tribunal parisino de Nanterre, a donde acudirá para intentar cerrar este caso, que se inició por sufrir una crisis de epilepsia idiopática cuando se encontraba en la capital francesa disfrutando de una beca Erasmus.

La crisis le provocó una crisis de ausencia, “una especie de catatonia, que recibes impulsos y eres consciente de lo que pasa alrededor, pero no te puedes comunicar con nadie en ese momento”, por los que llevada al hospital del distrito de Clichy “con una consciencia, según los médicos, de 8 sobre 10, incluso notando cómo me hacían un masaje cardiaco”, y cuando ya estaba en el hospital “noté que me penetraban con un dedo, claramente sentí que alguien me mete un dedo en la vagina”.

“En el estado en que estaba, llegué a pensar que me estaban limpiado o poniéndome una sonda, en un momento en que junto a la camilla había un enfermero y una enfermera más alejada”, ha dicho. Sin prestar atención a lo que pasaba, “porque pienso que es una cura o algo así, me quedé dormida y despierto a las dos horas más o menos, en una pequeña habitación con la puerta abierta, y veo al trasluz a un hombre que luego me doy cuenta de que es el mismo, aunque él no sabía que estaba consciente, que me mete la mano entera en la vagina, y me toca el pecho, y ahí ya pensé que pasaba algo, le agarré el brazo, comencé e gritar y vinieron varios enfermeros”.

En febrero de 2016 fue citada a juicio y se anuló por falta de intérprete, el segundo en septiembre de 2016, también suspendido, hasta que en febrero de 2017 se celebró y fue condenado a un año de cárcel, que no cumplió, y 5.000 euros de indemnización, aunque recurrió, y su recurso será visto definitivamente ahora.