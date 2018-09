El runrún: El dron espía que se nos cayó

Viernes, 7 septiembre 2018 | Leída 67 veces

CONFIDENCIAL

¿Que no se enteró usted de nada? No, ni usted ni nadie, pero al parecer a finales del pasado mes de junio se estrelló un dron espía estadounidense aquí al lado y no lo hemos sabido hasta ahora. ¿Será algo que pasa habitualmente?

¿Qué estaría espiando? ¿Cuáles son los motivos de que drones espía de EEUU sobrevuelen el Golfo de Cádiz? No lo tenemos muy claro, pero lo que parece confirmado es que, como las meigas, haberlos, haylos, tal y como se ha sabido al trascender el suceso. Nos explicamos mejor: la web especializada 'The War Zone' ha hecho público que el pasado 26 de junio el mayor dron espía de Estados Unidos, el Global Hawk, se estrelló en aguas del Golfo de Cádiz. Nadie resultó herido y el aparato se recupero para evitar que cayese “en manos enemigas”, pero llama la atención que no nos hayamos enterado hasta ahora, por no hablar de las cuestiones que se plantean al conocerse episodios así. ¿Nos sobrevuelan drones espía muy a menudo? ¿Podemos ver alguno si nos quedamos desde la toalla mirando fijamente el cielo de, por ejemplo, Punta Umbría? Prepárense para teorías de todo tipo…

Islantilla, talismán para "Campeones". La película "Campeones", dirigida por Javier Fesser, ha sido elegida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los premios Oscar, la número 91, en la categoría de mejor filme de habla no inglesa. Se trata de la cinta española más taquillera del año y se impuso en la votación final a las otras dos preseleccionadas: "Handia", de Jon Garaño y Aitor Arregi, y "Todos lo saben", de Asghar Farhadi. El rodaje de la comedia se realizó principalmente en diversas zonas de la Comunidad de Madrid pero en sus escenas finales también llegó a la provincia de Huelva, concretamente a las playas de Islantilla y al complejo hotelero Puerto Antilla Grand Hotel. Así, en el rodaje de la película, en la que sobresale el actor Javier Gutiérrez, participaron numeros figurantes de la zona, así como técnicos de la Mancomunidad de Islantilla que prestaron su colaboración a nivel logístico, administrativo y promocional. La película trata de Marco, un entrenador profesional de baloncesto que, contra todo pronóstico, se convierte en el 'coach' de un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema para Marco acaba convirtiéndose en una lección de vida. Islantilla por ahora le ha dado suerte a "Campeones". Ojalá el siguiente paso en su exitosa andadura sea la consecución de la estatuilla por antonomasia del cine estadounidense.

¿Se acuerdan de López Vallejo? Javier López Vallejo despuntó en las categorías inferiores de Osasuna como guardameta e incluso siendo muy joven sonó como posible refuerzo del potente Milán. En 1999 dio, no obstante, un salto de calidad en su carrera deportiva al firmar por el Villarreal, club con el que se consolidó en Primera División, disputando varias temporadas. En la 2006/07 fue cedido al Recre, que de la mano de Marcelino García acababa de ascender a la máxima categoría nacional. Aquel Decano completó la temporada más brillante de su historia, quedando en el octavo puesto y rozando la clasificación para la Copa de la UEFA, siendo uno de los culpables del éxito el guardameta navarro, que disputó 30 de las 38 jornadas de liga. Después estuvo tres campañas más jugando en el Zaragoza y otro par en el extranjero antes de colgar las botas. A partir de ahí comenzó su periplo en el cuerpo técnico de varios clubes como preparador de porteros, siendo el último de ellos el Alavés. Y en los últimos meses lo llamó la Real Federación Española de Fútbol para trabajar con los escalafones inferiores de la Selección en categoría femenina. López Vallejo no sólo entrena a las porteras, sino que también desempeña la labor de psicólogo deportivo. Y hace poco le llovieron los elogios con la medalla de plata del combinado nacional Sub 20 en el Campeonato del Mundo, sobre todo después de que la guardameta Cata Coll le detuviera a Francia un penalti en las semifinales.