Puebla de Guzmán se estrena en el Circuito Diputación Huelva XCO

huelva24.com

Viernes, 7 septiembre 2018 | Leída 7 veces

ciclismo > btt

A partir de las 10 de la mañana el municipio puebleño será escenario de las distintas mangas en liza (escuelas, luego féminas más másters y finalmente las categorías masculinas cadete, junior, sub23 y élite). En el caso de ciclistas a partir de cadetes, con un recorrido por los alrededores de Puebla de Guzmán de aproximadamente 4 kilómetros.

Las inscripciones para la prueba se encuentran abiertas a través de este formulario web, con fecha límite el próximo jueves 13 de septiembre a las 23:59 horas. La misma tendrá un precio de 5€ para federados y de 15€ para los no federados. En el caso de las categorías de escuela, los federados 2€ y los no federados 7€.

Las inscripciones el día de la prueba (que se habilitarán en caso de no superarse ante los 300 preinscritos) tendrán un aumento de precio de 3€ en todos los casos. La recogida de dorsales/verificación de licencias e inscripciones in situ se hará de 8:30 a 9:30 horas junto a la zona de salida y llegada en la Calle Serpa.

Al término de este rally, y como reconocimiento al esfuerzo de los bikers, el club organizador premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, así como con medalla a los que finalicen en cuarta y quinta posición. Habrá gymkhana para los ciclistas de categoría promesa nacidos en 2012 y adelante.

Junto al C.D. San Bartolomé MTB estarán al cargo de la organización del evento el Ayuntamiento de Puebla de Guzman y el club local (Los Alfayates).

Información importante sobre el dorsal único

Recordamos la obligatoriedad del dorsal único. Este se deberá solicitar (con un precio de 2€) junto a la inscripción de la primera prueba que se dispute. El dorsal será usado por el corredor durante todo el circuito, agilizando de este modo el desarrollo de todos los rallies que componen el cartel.

Aquellos participantes que ya posean el dorsal único deben obligatoriamente presentarse ante los jueces de la prueba para la verificación previa de licencia/documento de identidad y dorsal. Se ruega no entrar en parrilla de salida sin haber completado este trámite, ya que en caso contrario no se tendrá en cuenta la participación y el participante no quedará reflejados en clasificaciones. Esta presentación ante los jueces de la prueba debe hacerse en todas las pruebas del circuito.