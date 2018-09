Salmerón: "Si ganamos serían nueve puntos que ya nadie nos va a quitar de nuestro casillero, pero nada más"

Ricardo Ubric

José María Salmerón, el técnico del Recre, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa para aludir al choque del domingo a las 19.00 horas en el Nuevo Colombino contra uno de los gallitos del grupo, el Cartagena. “Creo que va a ser igual de complicado el partido que si el Cartagena hubiese empezado mejor. Tiene una plantilla muy fuerte, que opta al primer puesto sí o sí y eso obviamente tiene esa situación. Hacen un presupuesto grande y tienen grandes individualidades. Será un partido bastante difícil pero llegamos muy bien, con mucha moral y mucha confianza y tendremos que meterle mucha intensidad porque estos partidos se ganan de esa manera y cometiendo pocos errores y con el apoyo de la afición. Si ganamos son nueve puntos que nadie nos va a quitar ya de nuestro casillero, pero nada más. Quedan muchos meses para saber donde estaremos y hay que ir semana a semana”, señalaba.

Sobre el duro calendario que deberá afrontar ahora el Decano ante el Cartagena, el Murcia y el UCAM Murcia, el almeriense decía que “yo no tengo ninguna preferencia con los calendarios y ahora mismo nos tocan tres partidos muy complicados contra tres rivales cuyo objetivo primordial no ya sólo es meterse en liguilla sino meterse en el primer puesto y si no tienen problemas. Sabemos de su potencial, pero también de que les podemos ganar y hacer daño”.

“El Cartagena perdió con el Granada B, pero los filiales fuera de casa son complicados. Esto es una carrera de fondo y al final sí o sí este tipo de equipos estarán peleando por ascender. El domingo pasado empataron en Don Benito sin hacer un gran partido y ya en la Copa del Rey el miércoles ganaron su encuentro con merecimiento. Tienen jugadores muy determinantes para esta categoría y ante los que no te puedes descuidar. Pero debemos fijarnos en nosotros y en hacer el mejor partido posible. Elady y Santi Jara jugarán en las bandas, que los conozco perfectamente de tenerlos en el Murcia la pasada temporada, arriba está Aketxe… Tienen velocidad en los laterales y los extremos y es uno de los equipos más completos de la categoría”, señalaba sobre su rival de este domingo.

Sobre los bajones de juego que ha tenido su equipo en algunos momentos de las dos primeras jornadas ligueras, el míster albiazul apuntaba que “la regularidad de un equipo al final es decisiva en una competición tan larga y tan igualada. Cuando jugamos de una manera o de otra es porque durante la semana hemos trabajado distintos aspectos en función de las cualidades de nuestros jugadores. Trataremos de llevar el partido a nuestro terreno y meter en cada momento el ritmo que sea pertinente. Con balón y sin balón hay que darle al encuentro la velocidad que nosotros queremos. Habrá fases en las que lógicamente el rival también te va a dominar y hay que saber contrarrestar eso. Seguro que el Cartagena vendrá a proponer e intentaremos ser más determinantes en las áreas. Intentaremos manejar varios registros en función de las circunstancias”.

Confirmaba también Salmerón la ausencia de Carlos Martínez por lesión: “El único jugador que está de baja, aparte de Alberto Quiles por la sanción y de que Mario Hernández todavía está en su proceso de recuperación, y ayer y hoy ha tenido fiebre y la semana que viene se incorporará al grupo, es Carlos Martínez. Tienen que hacerle un tratamiento en una zona que se le ha inflamado y por ahora no puede entrenar con nosotros y esperemos que vuelva lo antes posible”.

Del rol de Marc Caballé y su polivalencia, el preparador del Decano argumentaba que “es un jugador que tiene muchos registros para poder jugar. Es verdad que es más creativo, pero por ejemplo toda la temporada pasada jugó por detrás del punto. Tanto él como Borja Díaz pueden jugar en muchas posiciones del centro del campo y el equipo se enriquece con esa posibilidad. Tenemos mucha igualdad en los puestos, todos pelean bien en el día a día por el puesto y estoy súper contento con él y con toda la plantilla”.

También se refirió al estado del césped del Nuevo Colombino indicando que “el césped va mejorando aunque obviamente no está todavía al nivel que todos queremos. Ayer hicimos nuestro primer entrenamiento para que el domingo no fuera una sorpresa ver como estaba el campo. No está en las mejores condiciones, pero sí mejor que la semana pasada. Al final creo que el campo va a responder y estamos contentos”. De la afición, decía que "incluso creo que habrá más gente que el día del Don Benito. Ya antes de empezar la liga había más de ocho mil socios y eso es de un mérito muy grande. Esta afición sabemos que nos va a apoyar siempre, también en los malos momentos. Ya han demostrado que tienen un gran potencial".

La situación de Ismael Benktib

Sobre Ismael Benktib, jugador procedente del Elche que está a prueba desde esta semana, no quería mojarse demasiado: “Prefiero no hablar todavía de este jugador. Obviamente lo conozco y tiene un gran potencial. Está trabajando un poco al margen y ya veremos si al final se hace”. Y de las dos fichas libres de jugadores Sub 23 que aún tiene el Decano, Salmerón remataba diciendo que “ahora mismo no es una situación que a mí me preocupe. Aunque no tengan ficha del primer equipo sí que son jugadores del primer equipo, el año es muy largo y siempre surgen problemas de lesiones o sanciones. A lo largo de la temporada debemos tener a todos los jugadores preparados para aportar y para que el equipo no se resienta”.