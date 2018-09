"No estamos acostumbrados a esto. Nos gusta ser serios y cumplir con lo que firmamos", dardo del presidente de Krypteia al Recre

huelva24.com

18.40 h. La auditoria no aparece por ningún lado, todo el mundo dice que está hecha pero nosotros no la hemos hecho. Hemos hablado con los auditores y nos han dicho que máxima precaución, si sabéis donde entráis y que seamos prudentes. Esto no es un tema deportivo sino de inseguridad jurídica. Los pliegos no estaban bien hechos, hace falta una auditoria", señala el presidente ejecutivo de Krypteia Capital.

Krypteia Capital rompe su silencio. Óscar Romero, presidente ejecutivo de la empresa, aseveró este jueves en Canal Sur Radio, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "como ya dijimos, nosotros venimos para quedarnos y por eso apoyamos el deporte en general en la provincia de Huelva y lamentamos que todo esto pueda afectar a la institución, el Recreativo, en lo que es una actuación empresarial normal como el pago de una deuda vencida. La reclamación es de la semana pasada, el 29 de agosto, que era cuando vencía. Echamos en falta desde nuestra experiencia que si vence un crédito o una obligación, si no la vas afrontar descuelgas el teléfono y dejas claro que no puedes cumplir con el plazo, nos sentamos y buscamos una solución. Pero no sabemos nada, pasan los días y parece que esto se tiene que estancar. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, nos gusta ser serios y cumplir con lo que firmamos. Se ha pasado el plazo y a día de hoy no tenemos comunicación por parte de la institución, nadie nos ha pedido aclarar nada. Ya veremos cuál será el siguiente paso, que se dará. Hay que tomar decisiones, buenas y malas, asumir responsabilidades y buscar entre todos una solución".

"En su momento fue necesaria una inyección de liquidez en el club para poder pagar a los jugadores, el pasado 30 de junio y poder también negociar también con la Federación Andaluza el pago de una cantidad que pudiera evitar el descenso de categoría. Y en ese momento, el único actor que pone el dinero encima de la mesa éramos nosotros. Nadie más dio el paso para poner el dinero encima de la mesa y salvar el club. El año pasado le tocó a Eurosamop y este nos toca a nosotros. Lo hicimos con total libertad, nadie nos presionó. Hablamos de un préstamo por un plazo definido por las dos partes, con unas condiciones fantásticas. De hecho nadie se finanza a ese tipo de interés a tres meses y lo hacemos conscientemente porque tenemos un interés máximo en el club, y creíamos que en el caso de ser adjudicatarios lo capitalizaríamos y ese dinero se convertiría en acciones para que el club no lo tenga que devolver. Desgraciadamente estamos en la situación que estamos y tenemos que ser dirigentes con los intereses de una empresa privada, que obviamente tiene una responsabilidad con sus socios. De todas formas, Jacobo ha ido al club a tratar otro asunto, pero estoy seguro que saldrán todos los temas que nos unen y lo interesante es que tuviera un planteamiento por parte de la institución, que a día de hoy no tenemos. Han pasado ocho días, no somos unos locos y tomamos decisiones en caliente. Queda por delante un mes de septiembre para buscar un cierto nivel de tranquilidad".

Sin comunicación oficial ni del Ayuntamiento ni de la LFP

No dudó en denunciar que todavía no han recibido la comunicación, por parte de la mesa de contratación y el Ayuntamiento de Huelva, de que no han pasado finalmente el corte y su oferta de compra del club ha quedado desestimada. "Nosotros seguimos a la espera y una vez tengamos la documentación haremos una valoración al respecto. Esperamos que los plazos legales acabarán más o menos a finales de mes y por eso, a finales de septiembre, consideramos que tendremos todos toda la documentación", explicó.

De las declaraciones del alcalde en las que dijo el informe de la LFP había sido negativo, destacó que "no tenemos la documentación y por lo tanto no lo podemos valorar. El informe negativo de la Liga... Tendremos que verlo y cuando así sea haremos la valoración. Creemos que tenemos que tener toda la documentación y de momento no la tenemos. Eso pone en duda el cariz negativo de dicho informe. Se dieron todas las indicaciones en su momento y cuando tengamos el expediente veremos el primer informe, nuestra respuesta y el nuevo informe, si lo hay en su caso".

No dudó en aseverar Óscar Romero que "el pliego, a nivel económico y financiero, lo cumplimos a rajatabla. Habría que hablar con los técnicos del Ayuntamiento, pero creo que el único escollo que existía no era el informe de la liga, algo que en su momento va a quedar perfectamente claro, sino que el problema está en la existencia de una cláusula de pasivos ocultos, de los cuales si aparece deuda extra, deuda que no aparezca en el balance actual, pues ese dinero nosotros no nos podemos hacer responsables porque es deuda oculta. La forma de afrontar este problema por parte nuestra es que tiene que ir a los antiguos gestores y la mesa de contratación lo que dice es que lo tiene que afrontar Krypteia Capital y luego ya hablamos. Yo creo que eso tiene fácil solución con una auditoria, una auditoria clara y donde aparezca reflejado exactamente la deuda del club y no un balance a 30 de junio. Hablamos de una auditoria donde una persona avale que eso es así y si no es así, toda la responsabilidad la tienen los antiguos gestores o el propio auditor que hace la auditoria. La auditoria no aparece por ningún lado, todo el mundo dice que está hecha pero nosotros no la hemos hecho. Hemos hablado con los auditores y nos han dicho que máxima precaución, si sabéis donde entráis y que seamos prudentes. Esto no es un tema deportivo sino de inseguridad jurídica. Los pliegos no estaban bien hechos, hace falta una auditoria para que esto esté bien hecho".

Un Trofeo Colombino "mucho más atractivo que otros años"

Preguntado por el Trofeo Colombino, Óscar Romero dijo que "eso es parte de la obligación de una sociedad al margen de Krypteia, que por lo que nosotros sabemos y nos consta tiene muchísimas cosas avanzadas y hay conversaciones con el club para organizar un Trofeo Colombino este año con unas condiciones muy atractivas y con un cartel que va a ser mucho más atractivo que en anteriores años, aparte de una gran cantidad de eventos alrededor, del deporte de la provincia de Huelva".

Por último, el presidente ejecutivo de Krypteia Capital quiso dejar claro que "nuestra relación con el club no es tensa. Estamos en un proceso de buscar entre todos un poco de calma y que quizás esta filtraciones no ayuden, pero tenemos que esperar que el tiempo pase y que las partes planteen sus intereses encima de la mesa. Si encontramos algún tipo de unión, fantástico, y si no, tenemos que ser responsables con las situaciones. Nosotros no nos desvinculamos del Recreativo, hay otras líneas de actuaciones con el Recreativo, con actores que están en el Recreativo y este préstamo es un préstamo puntual, pero hay otros intereses alrededor del Recreativo que creemos que tienen desarrollo. Nosotros aportaremos nuestro granito de arena".