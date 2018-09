Cabrera: "Hay que tener empatía con el sector de la población que no ve lógico que salga más dinero del Ayuntamiento para el Recre"

R. U.

José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recre, ha atendido este jueves a Cope Huelva y ha comenzado aludiendo a esa reclamación del grupo Krypteia Capital de que el Decano le devuelva el préstamo de los casi 500.000 euros que le hizo a finales del pasado mes de junio. "La verdad es que el verano ha sido un poco incierto con respecto al tema de la venta. Quedó desierta después de los dos pliegos de condiciones y a partir de ahí que Krypteia, una vez que no se le va a vender el club, entiendo que pida el dinero que ha puesto. Si en su día lo pusieron es porque creían que tenían opciones de comprar el Recreativo de Huelva. Yo quiero comprender a todas las partes, ellos exigirán que se les devuelva el préstamo y ahora la propiedad, que es el Ayuntamiento, verá cual es la tesitura para resolver este nuevo problema que se suma a todos los que ya ha habido en esta época de plomo que nos dejó Pablo Comas y que todavía no terminamos de arreglar", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

El rocianero, eso sí, quería sacar también optimismo al añadir que "yo me quedo con las cosas positivas que hay, y es que seguimos militando en Segunda B, con seis puntos en dos partidos, que la Ciudad Deportiva está mucho mejor que el año pasado, como dijo Marc Martínez, y hay que aferrarse a que estamos mejor que hace tres años, porque de lo contrario desde luego que es para volverse locos".

Cabrera asegura que los peñistas están al tanto del dinero que debe recaudar el Decano para seguir compitiendo: "Nosotros somos conscientes absolutamente de todo porque es el propio alcalde el que nos lo cuenta todo en las reuniones periódicas que solemos tener. Es verdad que cuando él nos comenta que el Recreativo de Huelva no se le iba a vender a Krypteia, yo le comento que esta Federación de Peñas, y supongo que todo el recreativismo, iba a estar muy preocupado por la diferencia entre lo que se ingresa y lo que había que pagar para esta temporada de alrededor de un millón de euros".

El presidente de la Federación de Peñas espera que el sector empresarial onubense dé un paso al frente para ayudar al club y comprende que haya gente que no quiera que salga más dinero público para el fútbol. "Si el Recreativo de Huelva no se va a vender hace falta dinero y el club es de Huelva, así que está claro que el dinero tiene que salir de Huelva. Tal vez podría haber una ampliación de capital para que los recreativistas, en la medida de nuestras posibilidades, pudiéramos llevar liquidez al club. Y luego está la parte de las empresas. A mí se me ocurren por ejemplo los berries, que en su día se interesaron por la compra del Recreativo, y quizás sean uno de los motores económicos de la provincia de Huelva. Si el Recreativo al final se lo queda el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento somos todos los recreativistas y todos los onubenses, de la gente de Huelva tiene que salir el dinero para hacer frente a todo y podamos competir en Segunda B y mantener el Decanato. Una campaña de salvación sería para una situación de emergencia y creo que lo que hay que buscar aquí es tener una estabilidad económica buscando patrocinadores. No veo otra varita mágica y ésta es nuestra triste realidad, aunque también puedo entender y hay que tener empatía con la gente a la que no le gusta el fútbol y no ve lógico que se saque más dinero de las arcas del Ayuntamiento para el Recreativo de Huelva. Sé que hay un sector de la población que no está de acuerdo con eso", recalcó.

Y concluía Cabrera elogiando a la afición: "Es muy simbólico que sin haber hecho una gran campaña de marketing hayamos podido tener ya también ocho mil socios largos. Eso también es una forma de medir la importancia que tiene el Decano del fútbol español para Huelva y provincia. Llegar a nueve mil socios es digno de elogiar a la afición, que es la única que ha puesto dinero en el momento adecuado y la que está manteniendo a flote al Recreativo. Y además este verano ya ha pagado su carnet cuando había que hacerlo".