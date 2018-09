El runrún: Carolina Marín se mete a la audiencia en el bolsillo

Jueves, 6 septiembre 2018 | Leída 73 veces

CONFIDENCIAL

Sin dejar de sonreír, relajada, sincera y divertida. Así se pudo ver a Carolina Marín este miércoles en El Hormiguero, en un programa que ha servido para que el gran público conozca un poco más a la mejor jugadora de bádminton de la historia. Que la conozcan un poco más y, también, que la quieran, porque lo cierto es que el paso de la volantista onubense por el programa de Pablo Motos no ha despertado más que reacciones positivas y elogios hacia Marín, que supo mostrarse natural -no es fácil, recordemos que un plató de televisión no es su escenario habitual- y espontánea. La onubense habló de sus miedos, sus manías, e incluso se atrevió a sacar a bailar sevillanas a Pablo Motos, que fue uno de los que quedaron prendados de su sencillez. Pero no el único: Marín supo meterse a la audiencia en el bolsillo, fue tendencia en Twitter durante la noche, y llegó a provocar comentarios del estilo "Es lo mejor que ha salido de Huelva desde Cristóbal Colón". Ahí es nada. ¡Punto y set para nuestra volantista!

Nuevo súper en Pescadería. Como barrio en expansión que es -y que está llamado a seguir siendo-, la zona de Pescaderia necesita nuevos servicios y establecimientos para dar respuesta a sus numerosos vecinos. Para ellos, y con regalo incluido, ha abierto sus puertas un nuevo supermercado en el barrio: se trata en concreto de un nuevo establecimiento de la cadena de Supermercados 'El Jamón', que se ubica en la avenida de la Ría y que tendrá horario ininterrumpido de nueve a nueve. Además, para los más avispados (vamos, para los que han llegado antes, en concreto entre los 200 primeros) ha habido en esta jornada de estreno regalo de productos. Nada, nuevo servicio para una zona que aún demanda unos cuantos.

