Ikwu y Mario Hernández tienen ficha del filial, por lo que el Recre aún dispone de dos de Sub 23 libres para poder reforzarse

9.40 h. El Recre ha inscrito a dos de sus últimos refuerzos, Ejke Ikwu y Mario Hernández, que no podrán debutar en liga al menos hasta la semana que viene, con ficha del filial, por lo que todavía le quedan dos de Sub 23 libres para su primera plantilla por si quisiera reforzarse o bien ahora con jugadores que estén sin equipo o bien cuando se abra el mercado invernal en enero, como avanza albiazules.es. El Decano ya lleva esta temporada 17 fichajes y el siguiente podría ser el centrocampista Ismael Benktib, que es Sub 23, si convence a Salmerón en los entrenamientos y si resuelve sus problemas contractuales con el Elche.